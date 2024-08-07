За полгода водители сбили более 70 животных в Новосибирской области

За первые шесть месяцев этого года в Новосибирской области произошло 68 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Всего было сбито 33 косули и 38 лосей.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, большинство аварий произошло в Болотнинском, Коченевском, Новосибирском, Ордынском и Тогучинском районах.

Министерство призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах. Помимо гуманного аспекта вопроса, есть и материальная ответственность, которую может понести автовладелец, сбивший животное.

К сожалению, в подобных авариях могут пострадать не только животные, но и сами водители.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП с участием электросамокатчиков в Новосибирске увеличилось втрое.