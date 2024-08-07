Мужчина с топором напал на человека в Новосибирске

На КСМ в Новосибирске вновь неспокойно. Минувшим вечером у известного сетевого алкомаркета по адресу ул. Александра Ерёмина, 40/6, произошёл скандал.
– По словам очевидцев, между двумя нетрезвыми мужчинами произошёл конфликт, – говорится в сообщении «Моя Первомайка».
В ходе конфликта один из участников ушёл, но вскоре вернулся и напал на своего оппонента с топором. По словам местных жителей, в результате нападения пострадавший получил травму уха.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи.
Ранее редакция сообщала о том, что массовая драка произошла на улице Одоевского в Новосибирске.
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