Мужчина с топором напал на человека в Новосибирске

На КСМ в Новосибирске вновь неспокойно. Минувшим вечером у известного сетевого алкомаркета по адресу ул. Александра Ерёмина, 40/6, произошёл скандал.

– По словам очевидцев, между двумя нетрезвыми мужчинами произошёл конфликт, – говорится в сообщении «Моя Первомайка».

В ходе конфликта один из участников ушёл, но вскоре вернулся и напал на своего оппонента с топором. По словам местных жителей, в результате нападения пострадавший получил травму уха.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи.

Ранее редакция сообщала о том, что массовая драка произошла на улице Одоевского в Новосибирске.