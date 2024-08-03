ДТП с участием электросамокатчиков в Новосибирске увеличилось втрое

В Новосибирске в 2024 году втрое увеличилось количество дорожных аварий с участием водителей электросамокатов. В прошлом году за аналогичный период произошло 26 таких ДТП, в которых пострадали 25 человек погиб один. Это в три раза меньше, чем отмечают сейчас.

Согласно статистике региональной Госавтоинспекции, в 2024 году произошло 66 ДТП с участием водителей электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и моноколеса. В этих авариях пострадали 70 человек. Основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

— В 22 случаях, связанных с наездом на пешеходов лицами, управляющими электросамокатами, пострадали 23 человека, из них 9 детей, — рассказали Atas.info в ГАИ.

Стоит отметить, что не проходит практически ни дня, чтобы водители электросамокатов не «засветились» в полицейской сводке. Буквально недавно был задержан 17-летний местный житель, который неделю назад сбил на «зебре» женщину с маленьким ребенком. После аварии он скрылся с места происшествия. Лихача удалось задержать после того, как его по видео, опубликованном полицейскими, узнали сотрудники ПДН. Выяснилось, что парень не в первый раз нарушает законы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области введут штрафы для водителей электросамокатов. Наказывать рублем планируется за неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, за превышение скорости (штраф от 500 до 5 тысяч рублей), а также за управление самокатом в пьяном состоянии или отказ от медосвидетельствования (от 20 до 30 тысяч рублей).