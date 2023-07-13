За последние пять лет в Новосибирской области реализовано 18 крупных инвестпроектов на селе

На территории Новосибирской области за последние пять лет реализовано 18 крупных инвестиционных проектов на селе. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников в ходе прямого эфира программы «Вести Новосибирск». В регионе было построено 7 крупных комплексов на 14 тысяч голов. Это помогло трудоустроить более 400 человек.

— Отдельный предмет для гордости — тепличные хозяйства. Если в 2018 году у нас было 34,5 га закрытого грунта под стеклом, то сегодня уже более 50 га. Инвестиции только в эти проекты более 8 млрд рублей, создано 475 рабочих мест. И что приятно— это не только мега проекты.

Большой популярностью в регионе пользуется грант на поддержку начинающего фермера — грант «Агростартап». По этой госпрограмме в регионе созданы 298 новых крестьянских фермерских хозяйств, 126 из них — за последние пять лет.

— У нас в некоторых районах сегодня наблюдается дефицит земли. То есть, запрос со стороны сельхозпредприятий на развитие, на новые земельные участки превышает свободные посевные площади, — отметил губернатор.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, экспорт АПК из региона продолжает расти. Явный вектор — Восток и регионы России.

Объем государственной поддержки сельхозпроизводства в Новосибирской области в 2023 году составит не менее 5,6 млрд руб. (в 2022 году — 4,6 млрд рублей). Ранее губернатор области заявлял о том, что агропромышленный комплекс региона является лидером по объёмам государственной поддержки.

Ранее редакция сообщала, что режим ЧС вводится с 11 июля на территории Новосибирской области.