Режим ЧС вводится с 11 июля на территории Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал проект постановления, согласно которому на территории Новосибирской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать с 11 июля, сообщили в региональном правительстве. Причина— неблагоприятные погодные условия.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, на территории области в апреле-июне 2023 года при дефиците эффективных осадков и повышенном фоне температуры воздуха возникли атмосферная и почвенная засухи, суховеи и аномально жаркая погода.

На сегодняшний день наиболее пострадавшими являются районы, расположенные на западе, юго-западе, юге и в центральной части Новосибирской области.

— Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах. Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются, – подчеркнул Евгений Лещенко.

Отмечается, что ведение режима чрезвычайной ситуации позволит направить в министерство сельского хозяйства РФ предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для региона на 2023 год соглашением между министерством сельского хозяйства РФ и правительством Новосибирской области.

Напомним, на конец июня из-за сложных агро-метеорологических явлений режим ЧС был введен в 20 районах области. Наиболее сложная обстановка в Баганском районе. По заготовке кормов регион отстает от прошлогодних показателей. При этом запасы зерна в регионе продолжают сокращаться. Загруженность емкостей единовременного хранения на элеваторах и хлебоприемных пунктах составляет 37% — 577 тыс тонн, из них 292 тыс тонн интервенционного зерна. С 1 сентября 2022 года за пределы области вывезено 826 тыс тонн зерна, из них 611 тыс тонн на экспорт.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области планируют ввести режим ЧС на региональном уровне.