За превышение должностных полномочий перед судом предстанет директор центра занятости Чановского района

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего директора государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения Чановского района». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый заключил восемь договоров на оказание образовательных услуг в ГАПОУ Новосибирской области «Татарский политехнический колледж» в рамках национального проекта «Демография», заведомо зная, что граждане обучаться не будут.

— По окончании срока обучения фигурант по делу подписал акты приемки выполненных работ, тем самым цели проекта достигнуты не были, сообщили в правоохранительных органах. — В результате противоправных действий фигуранта по делу региональному Министерству труда и социального развития был причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

В ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.