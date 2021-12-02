В Красноярском крае за загрязнение земли насчитали ущерб 270 млн рублей

Прокуратура Норильска в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства установила, что вопреки требованиям закона на муниципальном земельном участке в тундровой местности в районе Кайеркан города Норильска осуществляется несанкционированное складирование отходов в виде бытового и строительного мусора, металлических конструкций и агрегатов производственного значения. По сообщению пресс-службы Управления сибирской генпрокуратуры, площадь загрязнения составила более 7,5 га.

— По итогам исследования отобранных проб почвы выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по металлам от 1,1 до 12 раз. Суммарный размер причиненного почве вреда составил 270 млн руб, — сообщили в правоохранительных органах.

По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).

Кроме того, муниципалитет включил указанный объект в реестр несанкционированных свалок, во взаимодействии с землепользователем организована работа по их ликвидации.

Расследование уголовного дела, а также фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.