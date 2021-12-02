Три погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов в Китай из-за COVID-19

Сибирское таможенное управление информирует участников ВЭД о приостановке пропуска неконтейнерных грузов в Китай через пограничные переходы Наушки, Забайкальск, Гродеково, сообщает пресс-служба СТУ.

— Решение принято китайской стороной в рамках антикоронавирусных мер защиты погранпереходов, — говорится в сообщении таможенных органов.

По данным ведомства, с 1 декабря 2021 года Китайскими железными дорогами временно приостановлен прием неконтейнерных грузов, в том числе – леса, угля, руды, целлюлозы, сельскохозяйственных и других грузов, требующих ручного перегруза. Информация о сроках возобновления приема грузов китайской стороной в настоящее время отсутствует.