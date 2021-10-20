За превышение полномочий будут судить экс-главу Легостаевского сельсовета

СКР в Искитимском районе завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Легостаевского сельсовета. 65-летнюю женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Установлено, что с января по июнь 2019 года обвиняемая, являясь главой администрации Легостаевского сельсовета, подписала договоры социального найма с тремя гражданами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не были внесены в очередь нуждающихся в жилых помещениях граждан. После чего им в постоянное владение и пользование были переданы квартиры.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Новосибирской области, и с утвержденным Искитимским межрайонным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.