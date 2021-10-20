Как купить квартиру в новостройке. Торг уместен?

Итак, вы уже проверили надежность застройщика, изучили сайт новостройки и решили приобрести квартиру. Первый этап – звонок в офис продаж.

На основании ваших требований к жилью менеджер предложит имеющиеся варианты и назовет цены. В некоторых случаях цены вам уже известны – иногда девелоперы приводят прайс непосредственно на веб-сайте жилого комплекса. Вне зависимости от того, какая стоимость называется менеджером или указывается в прайсе, имейте в виду – почти всегда ее можно (и нужно!) снизить.

В этой статье мы расскажем, как правильно действовать, чтобы сэкономить несколько сот тысяч на покупке недвижимости.

Просите скидку

Нужно понимать, что застройщику не менее важно продать квартиру, чем покупателю – ее приобрести. Поэтому не стесняйтесь спрашивать: в каких случаях возможна скидка. К тому же сейчас рынок недвижимости находится не в лучшей ситуации – спрос существенно ниже предложения. Поэтому каждый покупатель важен для менеджера продаж, который может существенно снизить первоначальную стоимость квартиры.

Следует иметь в виду, что зарплата риэлтора, как правило, зависит от суммы совершенных сделок, потому сначала он называет максимальную цену. После этого самое время спросить о возможности предоставления скидки. Обычно у менеджера есть четкие установки, на сколько процентов он может снизить заявленную стоимость жилья. Полезно также предварительно изучить, какие акции предлагает застройщик на сайте – часто цена зависит от суммы первоначального взноса, периода рассрочки и т.п. Иногда застройщик предлагает выгодные программы кредитования, что частично компенсирует высокую цену.

Ну и, конечно, не забывайте торговаться. Узнайте, сколько стоят аналогичные квартиры в ЖК других девелоперов, и приводите их более низкие цены в качестве аргумента.

Изучите другие варианты

Сэкономить можно не только с помощью скидок, но и благодаря корректировке выбора. В первую очередь вам предложат самые дорогие квартиры, поэтому есть смысл узнать о том, какие еще варианты имеются. К примеру, можно сэкономить, приобретая 50-метровую, а не 60-ти метровую «двушку», особенно если площадь последней частично увеличена за счет огромного коридора, который вам совсем не нужен.

Также при прочих равных дешевле стоят квартиры:

Возле лифта – слышится его шум;

На первом и втором этаже – пыль, шум, снижение приватности;

На нижних этажах – соседние постройки заслоняют вид;

На последнем этаже – проблемы при протечках крыши, легкость проникновения воров;

С окнами на дорогу – шумно и пыльно;

На 13-м этаже – из-за суеверий.

При этом любой из перечисленных вариантов конкретно вам вполне может подойти. Допустим, если число 13 вы не считаете несчастливым, то при покупке жилья на этом этаже можете получить скидку до 5-7%. Нижний этаж станет оптимальным выбором для семьи с маленькими детьми или старенькой бабушкой. А скидка на квартиру возле лифта может существенно превысить затраты на шумоизоляционную входную дверь.

Выбирайте правильное время

Стоимость квартиры также зависит от трех факторов:

От времени года. Обычно цена снижается весной, так как застройщику необходимо собрать как можно больше денег перед началом нового строительного сезона. Нередко скидку легко получить и летом, так как спрос падает из-за отпусков, и девелопер готов пойти на уступки, чтобы хоть что-то заработать;

От даты отчетного периода. Чаще всего скидочные акции проводятся в конце месяца, квартала, года;

От стадии строительства. Известно, что чем ближе сдача дома в эксплуатацию, тем выше стоимость жилья. Самые выгодные цены предлагаются на стадии котлована. С другой стороны, это и более рискованное вложение денег, поэтому доверять в данном случае можно только самым надежным застройщикам. Наиболее дешево предлагаются квартиры из промо-пула, который девелопер составляет перед стартом продаж. Забронируйте такую квартиру, но не оплачивайте, пока не убедитесь, что застройщик получил разрешение на строительство.

В следующем материале мы расскаже о нюансах оформления документов.

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