Как купить квартиру в новостройке. Торг уместен?

Итак, вы уже проверили надежность застройщика, изучили сайт новостройки и решили приобрести квартиру. Первый этап – звонок в офис продаж.
На основании ваших требований к жилью менеджер предложит имеющиеся варианты и назовет цены. В некоторых случаях цены вам уже известны – иногда девелоперы приводят прайс непосредственно на веб-сайте жилого комплекса. Вне зависимости от того, какая стоимость называется менеджером или указывается в прайсе, имейте в виду – почти всегда ее можно (и нужно!) снизить.
В этой статье мы расскажем, как правильно действовать, чтобы сэкономить несколько сот тысяч на покупке недвижимости.
Нужно понимать, что застройщику не менее важно продать квартиру, чем покупателю – ее приобрести. Поэтому не стесняйтесь спрашивать: в каких случаях возможна скидка. К тому же сейчас рынок недвижимости находится не в лучшей ситуации – спрос существенно ниже предложения. Поэтому каждый покупатель важен для менеджера продаж, который может существенно снизить первоначальную стоимость квартиры.
Следует иметь в виду, что зарплата риэлтора, как правило, зависит от суммы совершенных сделок, потому сначала он называет максимальную цену. После этого самое время спросить о возможности предоставления скидки. Обычно у менеджера есть четкие установки, на сколько процентов он может снизить заявленную стоимость жилья. Полезно также предварительно изучить, какие акции предлагает застройщик на сайте – часто цена зависит от суммы первоначального взноса, периода рассрочки и т.п. Иногда застройщик предлагает выгодные программы кредитования, что частично компенсирует высокую цену.
Ну и, конечно, не забывайте торговаться. Узнайте, сколько стоят аналогичные квартиры в ЖК других девелоперов, и приводите их более низкие цены в качестве аргумента.
Сэкономить можно не только с помощью скидок, но и благодаря корректировке выбора. В первую очередь вам предложат самые дорогие квартиры, поэтому есть смысл узнать о том, какие еще варианты имеются. К примеру, можно сэкономить, приобретая 50-метровую, а не 60-ти метровую «двушку», особенно если площадь последней частично увеличена за счет огромного коридора, который вам совсем не нужен.
Также при прочих равных дешевле стоят квартиры:
При этом любой из перечисленных вариантов конкретно вам вполне может подойти. Допустим, если число 13 вы не считаете несчастливым, то при покупке жилья на этом этаже можете получить скидку до 5-7%. Нижний этаж станет оптимальным выбором для семьи с маленькими детьми или старенькой бабушкой. А скидка на квартиру возле лифта может существенно превысить затраты на шумоизоляционную входную дверь.
Стоимость квартиры также зависит от трех факторов:
В следующем материале мы расскаже о нюансах оформления документов.
Фото: pixabay.com
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