Насколько увеличится число бедных с введением новых тарифных планов?

— Машины, упавшие на улице Фрунзе в яму с кипятком, не только в очередной раз прославили Новосибирск на весь мир, но и напомнили о том, что у нас все плохо с теплотрассами.

Да. Надо что-то делать с модернизацией теплотрасс. Но за счет каких средств решать эту проблему? Мэрия Новосибирска и компания СГК предлагают решить проблему через переход на тарифный принцип «альткотельной». Это штука, конечно, хорошая. Но то, что предлагается, сулит огромное финансовое бремя на плечи людей. Надо понимать, в результате заключения такого соглашения каждый год в течение 10 лет тариф на тепло для горожан будет увеличиваться примерно на 7%.

Напомню, 5 лет назад был огромный протест против единовременного увеличения тарифа на тепло на 15%. Теперь (если реализовать предлагаемые мэрией условия) каждый год тариф будет увеличиваться примерно на 7%.

Каждый год в течение 10 лет. Те 2,9%, о которых пишут в СМИ, добавятся к индексу потребительских цен, устанавливаемому на федеральном уровне, в 2021 году он, например, составил 4%. В следующем может быть 5%…

Почему-то это все упускают. Ну и надо понимать, все производства, связанные с тепловой энергией, будут вынуждены увеличивать цены. И, кажется, никто особо не считал процент инфляции… Напомню, сегодня в Новосибирской области около 15% населения имеют доход ниже черты бедности. На какой процент увеличится эта цифра после введения новых тарифных правил?

Еще одна сторона. Какой износ теплотрасс сейчас и какой планируется в итоге десятилетней «альткотельной» — нет открытой информации на этот счет. Издания говорят только о том, сколько денег будет потрачено на модернизацию теплотрасс. Это 15 млрд рублей, которые получит дополнительно компания СГК, с чем ее хочется поздравить! А вот что будет сделано на эти деньги, я пока не видела. Сейчас, по моей информации, износ теплотрасс в Новосибирске — 84%. А какой будет в итоге этих преобразований за счет горожан? Можно ли, в принципе, еще что-то предпринять? Существуют федеральные фонды модернизации. Что с ними? Интересно, что сделано, чтобы получить средства федеральных грантов на модернизацию теплотрасс Новосибирска? Александр Аксененко — новый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, это серьезная позиция. Возможно, это ценное для Новосибирской области назначение позволит содействовать выделению средств федеральных программ на модернизацию новосибирских теплотрасс? Как думаете?

Написала письмо в комиссию по горхозяйству горсовета Новосибирска с просьбой провести круглый стол по этой теме.

По материалам публикации на странице Натальи Пинус в Facebook

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook