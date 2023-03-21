VIP-club: производство по щелчку не заводится

На круглом столе клуба промышленников Общественного объединения «VIP—club» представители новосибирских предприятий и производственных компаний обсудили ситуацию в отечественной промышленности и идеи по ее реформированию.

Как отметил президент VIP-club Алексей Потапов, резюме этого разговора станет списком предложений, который бизнес-объединение планирует направить в региональный Минпромторг. У ведомства эту информацию, в свою очередь, запросил член Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий.

По мнению эксперта в сфере государственного и муниципального управления, политика, председателя совета директоров ООО «Новосибирск Экспоцентр» Виктора Толоконского, промышленная политика сегодня требует обновления во всем: в подходах, регулировании, постановке целей и задач.

— Сейчас формируется новый производственный и экономический уклад, промышленные предприятия вскоре будут совершенно другими. Поэтому настрой на обновление должен быть одной из стержневых задач органов власти, — уверен он. — Современная промполитика — это интеграция науки и промышленного производства, это постоянное обновление. Кроме того, очень важно все изменения технологического и конструктивного порядка быстро распространять на кадровую политику. Пока все, что связано с кадровой работой, у нас направлено на решение частных задач, но не глобальных.

По мнению эксперта, для развития промышленности сейчас нужна четкая госпрограмма, более качественные методы госрегулирования и унификация мер господдержки, в том числе удешевление кредитных денег для предприятий.

— Промышленность нужно поднимать по всей России, но, на мой взгляд, Сибирь обречена на мощнейшую промышленную революцию. У нас много природных ресурсов, которые мы пока самостоятельно не перерабатываем. У нас есть крупные города, которые могут дать кадры, достаточно дешевой энергии для развития предприятий Сибири. У нас есть отрасли, которые позволяют выпускать экспортоориентированную продукцию, — поясняет Толоконский. — На мой взгляд, развитие промышленности в Сибири пойдет по двум магистральным направлениям: переработка природных ресурсов и производство современной наукоемкой продукции. При этом основным драйвером роста будет малый и средний бизнес, который является генератором прорывных идей и технологий. Их нужно поддержать.

При этом, по его словам, бесполезно пытаться производить все подряд — ни одна страна в мире сегодня не может быть на 100% самодостаточной, а значит нужно выстраивать связи и развивать взаимодействие с дружественными странами.

Инвестор со стажем более 30 лет, известный новосибирский предприниматель Игорь Кузнецов считает, что главным вектором развития промышленности сейчас является автоматизация производства.

— На это будет завязана вся философия бизнеса, связанного со станкостроением во всех сферах промышленности. Как один из руководителей регионального цифрового кластера, я вижу, что над нейросетями уже появляются семантические платформы, которые будут управлять многими процессами. Нам нужно смотреть за горизонт и у Новосибирска есть все шансы для того, чтобы стать лидером в этом процессе, — подчеркнул он.

Кроме того, Кузнецов напомнил, что через Новосибирск проходят огромные финансы от сырьевых потоков, а город получает от них крохи. Хотя, при добыче, переработке сырья, производстве нужных сырьевым компаниям добавок, регион может привлечь очень серьезные финансовые потоки, и задача власти их отлавливать, создавать условия для развития таких проектов.

Управляющий филиала ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева прокомментировала одну из наиболее актуальных тем для бизнеса, в том числе промышленного: доступность финансирования и операции в рамках ВЭД.

— Новые вызовы в условиях турбулентности макроэкономики и санкционного давления заставляют искать новые решения для банковского бизнеса. Весь прошлый год банки оперативно и гибко реагировали на запросы клиентов в части внешнеэкономической деятельности, предлагали новые валюты, сервисы, проводили акции. И сейчас банковское сообщество находится в поиске решений, которые позволят оптимально проводить платежи для компаний – участников ВЭД. Что касается кредитования промпредприятий, на мой взгляд, все идет к тому, что политика банков в этом направлении станет более лояльной и промышленникам будет проще получить кредиты.

Инженер, основатель компании ООО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко подготовил для обсуждения на круглом столе ряд предложений по вопросам информационной поддержки промышленности от государства, образованию и кадровым вопросам, финансированию.

Если говорить о финансировании промпредприятий, Степаненко считает, что результаты можно будет получить только тогда, когда финансисты и промышленники будут вместе реализовывать проекты, а банки не будут «выкручивать производственному бизнесу руки».

— Я лично не помню примеров, чтобы предприниматели, вкладывающиеся в развитие реального бизнеса, целенаправленно обманывали кредиторов и инвесторов. Проект может не состояться в силу внешних обстоятельств, например, финансового кризиса. Но страдает от этого почему-то только предприятие, — комментирует Степаненко. — Банки сегодня, в принципе не умеют оценивать предприятия. Их невозможно мерить критериями ритейла. На мой взгляд, сегодня необходимы понятные механизмы государственного и внегосударственного финансирования. Кроме того, нужно четко зарегламентировать отношения в части господдержки, а также взаимодействия с банками, чтобы предприятия понимали, когда они получат ответ, будет ли предоставлена господдержка или кредит, чтобы ситуация неопределенности не растягивалась на месяцы. Есть пример четко работающих регламентов, например система «мои документы» или регистрационные действия в ГИБДД. Их можно брать за основу. В программах господдержки нужно категорически исключить селективность. Также необходимо создание экстренного канала связи промышленности с органами власти. Например, для решения вопросов бюрократического характера. Такой канал хорошо работает в таможне.

Конструктор, основатель брендов теплотехнического оборудования TMF и свайных гидромолотов ROPAT Константин Бессонов сказал, что сейчас одна из ключевых задач государства: не менять идеологию, которая направлена на восстановление промышленности.

— 15 лет назад многие эксперты и чиновники в России говорили, что «нам не нужна промышленность — мы все купим». Сейчас поставлена задача «восстановить собственное производство в течение кратчайшего времени». Отмечу — то производство, которое фактически разрушалось в течение 30 лет. Но, как говорят китайские врачи, на восстановление здоровья от болезни необходимо столько же времени, сколько длилась сама болезнь. А если на этом пути у нас опять сменится идеология? — рассуждает Бессонов. — Быстро — это всегда дорого и некачественно, а производство требует долгосрочного планирования. По щелчку оно не заводится.

Дмитрий Лукашев, идеолог, советник ГК «Техногаз», добавляет, что развитие промышленности невозможно без развития города, а для этого, прежде всего, нужно решать проблему с транспортной доступностью.

— Самый оптимальный вариант — это строительство метро. Я разработал принципиально новую схему метро с кольцевой линией, в этом много преимуществ — экономия ресурсов, охват территории, скорость перемещения, удобство и логистика для пассажиров.

Вполне вероятно, что в ближайшие годы интенсивность строительства московского метрополитена снизится в силу того, что город уже охвачен большой сетью станций. А значит органам власти НСО уже сейчас нужно вести переговоры с федеральными структурами по поводу тоннелепроходческих щитов, переориентировать на Новосибирск столичный метрострой, чтобы эти компании не ушли в Красноярск, Омск и другие регионы, — предупреждает он. — Строительство метро с помощью больших проходческих щитов(ТМПК) сегодня самый экономичный и быстрый вариант развитии подземки, это на 30-50% дешевле, чем открытым способом и малыми щитами — так в Новосибирске строили раньше.

В качестве варианта Лукашев предложил рассмотреть возможность приобретения современных щитов в Индии с участием федеральных органов власти. По его словам, новый щит позволяет прокладывать 350 метров тоннеля в месяц, и в этом случае тоннели получаются сразу на два пути.

— При таком подходе, тоннель от Маркса до Толмачево (14 км) можно проложить за 3.5 года и постепенно строить станции. Без метростроя Москвы мы метро не построим, но об этом нужно думать уже сейчас, — подчеркнул он.

Все участники круглого стола также говорили о необходимости восстанавливать нормальную систему образования, чтобы решить проблему с кадрами. О том, что дефицит специалистов на предприятиях региона действительно является серьезной проблемой рассказала, в частности, основатель и руководитель учебно-консультационного центра «Алгоритм-С» Татьяна Санникова.

По ее словам, сейчас система подготовки кадров не настроена на выпуск тех специалистов, которые действительно нужны предприятиям, а в центрах занятости, людей, которые готовы учиться и работать на производстве — найти практически невозможно. Поэтому от предприятий регулярно поступают запросы на обучение специалистов для промышленности, которых невозможно подготовить без навыков работы на самом предприятии. Основная проблема – в обеспечении практических занятий, без них невозможно обучить узких специалистов. Мы готовы взаимодействовать с предприятиями и наставниками производства, есть механизмы через проект «Демография», но они не всегда срабатывают в силу озвученных причин.

Новый член Клуба Алла Леушина(Литвинова), основатель HR-центра Аллы Литвиновой рекомендовала представителям промышленного бизнеса более детально изучить источники привлечения кадров.

— Наша практика показывает, что молодые специалисты в принципе не выкладывают свои резюме. Так что если вы размещаете вакансии и ждете на них ответ, то его не будет. Молодежь предпочитает проводить собственное маркетинговое исследование: находить паблики компаний в соцсетях, связываться с сотрудниками компаний через соцсети, читать отзывы, узнавать условия работы и только после этого принимать решения. И таких нюансов на рынке труда сейчас очень много, — говорит она.

По мнению еще одного нового участника VIP-club, Ирины Амосовой, ген. директора компании «РУМБ» – финансиста с большим опытом работы в крупных холдинговых структурах, управленческая политика на современном производстве требует очень взвешенного подхода.

— Сделать рывок в экономическом плане – это то, чего все ждут, а нужны действия. Преференции от государства и его расчет на благополучие экономики с помощью малого и среднего бизнеса уже сейчас требуют особых знаний для формирования универсальных команд, знающих основы производства, причем промышленного. Объединяя специальные знания по юридической защите, определению направлений инвестиционного развития, управлению финансами, нужно обладать не только особыми личными качествами ситуационного, ответственного лидерства, но и особыми навыками управления компанией. Производственникам сегодня некогда «сесть за парту», от них ждут результата «уже вчера», поэтому выход один – объединять в команду профессионалов из разных отраслей, под задачи своего производственного цикла и черпать от них нужные знания. Как уже прозвучало здесь, в объединении всех возможных ресурсов — будущее роста промышленного производства.

Отметим, что вопрос «О развитии промышленности и об обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации» Совет Федерации РФ планирует рассмотреть 12 апреля в рамках «правительственного часа». Ожидается, что в заседании примет участие заместитель председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

VIP-club благодарит членов Клуба за помощь в организации Круглого стола «Промплощадка»:

— Юлию Данилову и Татьяну Краснову — Бизнес-портал Infopro54.ru

— Наталью Голубеву – филиал Банка «Уралсиб» в Новосибирске

— Сергея и Ирину Воробец — Кондитерская Семьи Воробец

Фото предоставлено VIP-club