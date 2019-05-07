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За согласование работ по муниципальным контрактам у предпринимателя потребовали 700 тыс рублей

В отношении главы МКУ и его друга заведено уголовное дело.
  • 07/05/2019, 13:02
За согласование работ по муниципальным контрактам у предпринимателя потребовали 700 тыс рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Тогучина и его 30-летнего подельника из Новосибирска. Их обвиняют в совершении покушения на мошенничество в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

По версии следствия, один из мужчин являлся директором муниципального казенного учреждения, занимающегося контролем за выполнением строительных работ по муниципальным контрактам, заключенным администрацией р.п. Горный Тогучинского района.

В ноябре 2018 года мужчина организовал встречу с представителями одного из подрядчиков, выполнившего работы по обустройству береговой зоны пруда и строительству сквера в р.п. Горный, которым сообщил заведомо ложные сведения о необходимости для получения оплаты по контрактам предоставления отчетов о проведении строительного контроля.

Для реализации задуманного мужчина привлек своего друга, который продолжая обманывать представителей предпринимателей, сообщил им ложные сведения о том, что пробы асфальтового покрытия низкого качества, в связи с чем будут выданы отрицательные заключения строительного контроля.

— За обеспечение выдачи положительных заключений и оплаты администраций выполненных работ мужчины стали требовать от представителей предпринимателя передать им 700 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

В действительности предоставление указанных заключений для оплаты по контрактам не требовалось, никаких мероприятий строительного контроля не проводилось, мужчины не имели полномочий и иной возможности влиять на исполнение администрацией поселка обязательств по оплате работ.

Полученные таким образом деньги мужчины договорились поделить между собой. В декабре 2018 года злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ при передаче денежных средств.

Отмечается, что обвиняемые полностью признали вину и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств).

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до 6-ти лет.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Фото: редакции

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