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На берегу Оби построят два новых дома с водным фасадом

Ввод домов в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.
  • 07/05/2019, 13:42
На берегу Оби построят два новых дома с водным фасадом

«Брусника. Сибакадемстрой» продолжает развитие прибрежной части микрорайона и приступил к освоению крайней линии у воды. На набережной «Европейского Берега» построят Дома 25 и 26. Они завершат формирование водного фасада «Европейского Берега», который открывается с реки, сообщили в пресс-службе компании.

Дом 25 — это сблокированный дом с открытым двором и подземным паркингом. Он состоит из четырёх секций высотой от 8 до 18 этажей. Дом расположен вдоль линии набережной между 4 и 5 очередью микрорайона. Южный фасад открыт к реке: у всех квартир — панорамный вид на Обь. Дом 25 отличается сочетанием четырёх разных фактур фасада и задает динамику прибрежной панораме застройки. По проекту предусмотрен прямой выход на набережную и спуски к воде.

Дом 26 представляет собой закрытый квартал высотой 7-9 этажей с камерным двором-садом и паркингом. Первые этажи имеют коммерческую функцию. На последних спроектированы особые квартиры — с террасами и выходом на кровлю. Типовые этажи представлены квартирами для семей с разным составом. Из особенностей здесь предусмотрены: отдельные гардеробные, кухни-столовые и кухни-ниши, тёплые лоджии и балконы.

Отмечается, что всего в двух домах будет построено 426 квартир разных типов планировок, 292 кладовых для хранения сезонных вещей, 39 торгово-офисных помещений и 138 мест в подземном паркинге. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Сейчас в «Европейском Береге» проживает порядка 5000 человек, после сдачи шести строящихся домов береговой линии это количество возрастёт до 8500 человек к 2022 году.

Фото: пресс-служба компании

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