Для дорожников-подрядчиков устроят «трудовое соцсоревнование»

— Я обратил внимание, что при равных условиях (понятно, что норматив на содержание не обеспечивается полной суммой из бюджета), темпы ремонтных работ на участках, закрепленных за дорожными организациями, серьезно отличаются. Некоторые организации уже практически полностью завершили ямочный ремонт и приступили к обновлению разметки, покраске ограждений. А некоторые долго «раскачиваются». Устройте для подрядчиков трудовое соревнование, — обратился глава региона Андрей Травников к министру транспорта Анатолию Костылевскому в рамках оперативного совещания в правительстве. — Отстающим пока для начала «ставьте на вид», потом применяйте штрафные санкции. Потому что, повторю, сам проехал почти 600 километров и увидел разные подходы ваших коллег.

— Продолжаются работы по ямочному ремонту, — говорит Костылевский. — По Новосибирску 21 тысяча по асфальтобетону и 125 тысяч кв. м щебня использовано. Начаты работы по ремонту дорог, в мае некоторые объекты будем сдавать в эксплуатацию. Составлен график и поделены четкие даты, до какого времени должна быть проведена окраска барьерных ограждений, дорожных знаков, восстановление сигнальных столбиков.

По словам министра, в области и областном центре уже начаты работы по ямочному ремонту дорог. Кроме того, составлен график приведения в порядок объектов дорожной сети: ограждений, дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Что касается областного центра, то, по информации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в настоящее время здесь выполняется как ямочный ремонт, так и работы в рамках программы «БКАД».

Сегодня проводится ямочный ремонт дорог. Выполнено 93% работ, в том числе согласно замечаниям от ГИБДД,сообщил мэр.Идут программы «БКАД», совместные города и области программы профилактического ремонта. Восстанавливаем разметку. Ее уже восстановили, прежде всего в местах проведения праздничных мероприятий на площади Ленина, проспекте Станиславского и в других местах. Работа продолжается. Всего разметка нанесена на 52 тысячи кв. м. 102 объекта выполнены, 169 находятся в работе.

Напомним, что, по информации минтранса Новосибирской области, только в рамках программы «БКАД» («Безопасные и качественные автодороги») запланировано к ремонту 95 объектов.

Фото: Gensa Gensa