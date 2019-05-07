 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Для дорожников-подрядчиков устроят «трудовое соцсоревнование»

Главе региона не понравилось, что часть компаний, выигравших конкурсы на проведение дорожных работ, долго «раскачивается».
  • 07/05/2019, 12:56
Автор: Евгения Серёгина
Для дорожников-подрядчиков устроят «трудовое соцсоревнование»
Отстающим для начала будут «ставить на вид», потом к ним применят штрафные санкции.

 Я обратил внимание, что при равных условиях (понятно, что норматив на содержание не обеспечивается полной суммой из бюджета), темпы ремонтных работ на участках, закрепленных за дорожными организациями, серьезно отличаются. Некоторые организации уже практически полностью завершили ямочный ремонт и приступили к обновлению разметки, покраске ограждений. А некоторые долго «раскачиваются». Устройте для подрядчиков трудовое соревнование, — обратился глава региона Андрей Травников к министру транспорта Анатолию Костылевскому в рамках оперативного совещания в правительстве.  Отстающим пока для начала «ставьте на вид», потом применяйте штрафные санкции. Потому что, повторю, сам проехал почти 600 километров и увидел разные подходы ваших коллег.

Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в регионе

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в регионе

По словам министра, в области и областном центре уже начаты работы по ямочному ремонту дорог. Кроме того, составлен график приведения в порядок объектов дорожной сети: ограждений, дорожных знаков и сигнальных столбиков.

— Продолжаются работы по ямочному ремонту,  говорит Костылевский.  По Новосибирску 21 тысяча по асфальтобетону и 125 тысяч кв. м щебня использовано. Начаты работы по ремонту дорог, в мае некоторые объекты будем сдавать в эксплуатацию. Составлен график и поделены четкие даты, до какого времени должна быть проведена окраска барьерных ограждений, дорожных знаков, восстановление сигнальных столбиков.

Что касается областного центра, то, по информации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в настоящее время здесь выполняется как ямочный ремонт, так и работы в рамках программы «БКАД».

Планы реализации программы БКД в Новосибирске

В 2020 году на программу БКД в Новосибирске будет направлено 1,1 млрд рублей

 Сегодня проводится ямочный ремонт дорог. Выполнено 93% работ, в том числе согласно замечаниям от ГИБДД,  сообщил мэр.  Идут программы «БКАД», совместные города и области программы профилактического ремонта. Восстанавливаем разметку. Ее уже восстановили, прежде всего в местах проведения праздничных мероприятий на площади Ленина, проспекте Станиславского и в других местах. Работа продолжается. Всего разметка нанесена на 52 тысячи кв. м. 102 объекта выполнены, 169 находятся в работе.

Напомним, что, по информации минтранса Новосибирской области, только в рамках программы «БКАД» («Безопасные и качественные автодороги») запланировано к ремонту 95 объектов.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11
Предложение на них, напротив, упало на 11,9%.
Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09
В течение 2019 года на предприятии планируют наладить производство шпона и технологического древесного угля.
Чипсы здесь не ходят!

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02
Томская IT-компания планирует привить школьным торговым автоматам диетологическую корректность.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

08/05/2019, 09:59

В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

07/05/2019, 18:44

Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

07/05/2019, 18:15

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02

На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

07/05/2019, 16:53

RAEX подтвердил рейтинг Новосибирску на уровне ruА-

07/05/2019, 15:56

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска