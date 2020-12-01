В Новосибирске нарабатывают практики реабилитации после коронавируса

— Летом 2020 года по заданию Министерства здравоохранения Новосибирской области в рамках ОМС мы проводили госпитализацию пациентов, которые перенесли постковидную пневмонию. Всего в клинике ФИЦ ФТМ (ранее НИИЭКЭМ) прошли реабилитацию около 150 человек, — рассказал Infopro54 руководитель отдела стратегического развития ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) Илья Деулин.

— У нас люди проходили обследование, диагностические процедуры и т.д. Наши сотрудники — это не просто медработники, а еще и ученые, исследовавшие, как методики реабилитации влияют на пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, корректировали их и совершенствовали, составляли индивидуальные программы восстановления на долгосрочный период. Не исключаю, что в перспективе наши наработки можно будет тиражировать в другие медучреждения, которые располагают необходимым оборудованием и компетенциями специалистов, — говорит Деулин. — Мы готовы делиться своими методиками с коллегами.

По его словам, в клинику поступали пациенты, которых выписывали из ковидных госпиталей и которые нуждались во вспомогательных процедурах. В среднем реабилитация занимала от 10 дней.

Сейчас реабилитация в клинике ФИЦ ФТМ ведется вне квоты ОМС — на коммерческой основе. Впрочем, как отметил собеседник Infopro54, по цене коммерческое лечение находится на уровне квоты по медстраховке. Конкретные цифры он не уточнил.

— Судя по запросам, которые поступают в клинику, проблема реабилитации после ковида становится все более актуальной. Согласно распоряжению главного санитарного врача РФ, из ковидного госпиталя пациентов сейчас выписывают после одного отрицательного анализа на коронавирус. Между тем, эти люди часто находятся в достаточно тяжелом состоянии, им требуется длительное восстановительное лечение, — констатирует Илья Деулин.

Он отметил, что клиника уже подала заявку на выделение квот в Минздрав области и планирует в 2021 году вновь принять участие в программе реабилитации коронавирусных пациентов в рамках ОМС.

Судя по сообщениям в соцсетях, которые размещают новосибирцы, переболевшие коронавирусом в первую волну, его последствия до сих пор дают о себе знать — через полгода после выписки и отрицательных тестов.

На утро 26 ноября в регионе нарастающим итогом были выявлены 21 972 случая COVID-19 (+187 за сутки), в том числе у 1397 детей. 17810 пациентов выписаны с выздоровлением (+193 за сутки), сообщили в оперативном штабе. Госпитализированы 38 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3369. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1590 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 3442 жителя региона, 66797 человек сняты с меднаблюдения.

Фото предоставлено ФИЦ ФТМ