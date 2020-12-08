Вернуть утраченное или рыться в закромах?

В ходе третьей сессии горсовета Новосибирска седьмого созыва было протокольно зафиксировано с последующим направлением в заксобрание предложение депутата Антона Бурмистрова о реанимации рабочей группы по межбюджетным отношениям.

— Я бы хотел как-то попытаться реанимировать нашу рабочую группу по межбюджетным отношениям, — заявил Бурмистров. — Это очень важный инструмент. Сейчас у каждого на округе много проблем, их нужно решить, в том числе в рамках предстоящего бюджета. Избиратели часто обращаются и говорят тезисно, что бюджет области в три раза больше. Почему бы с городом, который пополняет бюджет области, не начать взаимодействовать? Предлагаю более активно использовать этот инструмент в нашей межпарламентской работе.

Стоит напомнить, что такая группа ранее уже занималась пересмотром межбюджетных отношений города и области. Она была создана после того, как в 2014 году решением заксобрания доходы от НДФЛ были перераспределены с муниципального на региональный уровень. В итоге город потерял 3,5 млрд рублей в год или 10% от бюджета 2014-го и последующих нескольких лет.

Подобное предложение озвучил и председатель комиссии «по контролю» Андрей Гудовский.

— Предложение: обратиться от имени сессии (не от депутата, не от мэра): у нас в области есть два источника дохода (дорожный фонд и НДФЛ), — заявил депутат. — Область может увеличить доходную часть, то есть отчисления. Давайте от сессии обратимся.

В свою очередь, областная власть в лице присутствующего на сессии первого вице-спикера заксобрания области Андрея Панферова апеллировала к скудным возможностям областного бюджета при наличии достаточно острых проблем на территориях, в том числе сельских районов.

— Кроме Новосибирска, еще решаются вопросы области и районов, — сообщает Панферов. — В ситуации с пандемией коронавируса на данный момент решение о возврате НДФЛ принято на будет. Хотя, с другой стороны, эта тема держится под контролем. Губернатор отслеживает ситуацию. Вы должны тоже понять — это я вам заявляю как депутат сельского округа — вопросов в районах столько, что денег катастрофически не хватает. Обещать ничего не буду, говорю как есть.

Стоит напомнить, что впоследствии с сессии Панферов ушел, что называется, громко хлопнув дверью. Поводом стали слова спикера горсовета — лидера фракции единороссов Дмитрия Асанцева, пытавшегося ограничить своего однопартийца областного уровня во время его выступления по поводу Заельцовского бора. Это дало повод ряду экспертов говорить, во-первых, о еще большей призрачности пересмотра вопроса НДФЛ, во-вторых, о том, что не все в порядке в «единороссовском» королевстве.

Однако еще до его ухода с сессии Панферова в вопросе межбюджетных отношений отчасти поддержал независимый депутат Игорь Украинцев, напомнивший, что перераспределение шестилетней давности связано с передачей полномочий в здравоохранении с муниципального на региональный уровень.

— Не нужно забывать, что область в этом направлении, скажем прямо, не шикует, — заявил Украинцев.

Ему оппонировал коммунист Александр Бурмистров.

— Связи с передачей полномочий Минздрава от города области нет хронологически, — напомнил Бурмистров. — Это разные истории. Город потерял десятки миллиардов рублей. При этом рост доходов областного бюджета существенно выше городского. Этим решением депутаты заксобрания также забрали средства сельских муниципалитетов. Речь идет не о противостоянии города и села, а о том, что их территории обескровливаются.

Более развернуто по данному поводу высказался еще один депутат от КПРФ, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

— В 2014 году здравоохранение не было выведено из бюджета города, деньги не выделялись, — говорит депутат. — Из бюджета города были забраны 3,5 млрд. В прошлом году бюджет города недополучил около 5 млрд. Конечно, хотелось бы НДФЛ сюда вернуть. Давайте поработаем совместно всем горсоветом, потому что силами одного департамента и его руководителя нельзя этот вопрос решить. Мы выслушиваем от жителей, что не убираются нормально дороги, не хватает средств для оплат в МКУ, не хватает на наказы, не хватает на школы. Все-таки надо совместно проработать этот вопрос.

В поддержку предложений коммунистов впоследствии высказался и председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

— У нас в бюджете города остаются 11% от всех собранных налогов, в Бийске, Красноярске — 17%, Горно-Алтайске — 30%, — приводит данные Пинус. — Министерство финансов РФ рекомендует, чтобы субъекты передавали часть налогов на муниципальный уровень. В 2019 году 82 субъекта РФ отдали дополнительные налоги. Другие муниципальные образования получают +22, +25 и даже +55% к НДФЛ, который у них есть. Также другие города получают выше УСН, транспортный налог. Некоторые получают налог на имущество, на прибыль организаций. 70% бюджета региона состоят из бюджета Новосибирска. Есть такая шутка: чтобы корова меньше ела и больше давала молока, нужно меньше кормить и чаще доить. Но считаю, что нужно город кормить лучше, и доиться тогда будет больше.

Однако, как отметила независимая депутат Наталья Пинус, одного возвращения перераспределенного в свое время НДФЛ еще недостаточно. Депутат сравнила ряд налоговых показателей других сибирских областных центров. Это сравнение оказалось не в пользу Новосибирска.

Напомним, что на сокращение доходов муниципалитета повлияет также и принятое областью решение по отмене ЕНВД, из-за чего город недополучит сначала 1 млрд, а затем 1,5 млрд рублей в последующие годы.

По сусекам поскрести?

Что касается собственных ресурсов, то, как уже сообщалось, довольно широкий резонанс на прошлой неделе получило обнародование списка компаний-должников по земельной аренде, на чем длительное время настаивали отдельные депутаты и общественники.

— Задаешь вопрос: почему не расторгаете договор? — говорит общественник о взаимодействии с чиновниками мэрии. — Вот вы сдаете квартиру, и ваш арендатор перестает платить — вы же не будете год ждать? Он говорит «оплачу завтра», а сам продолжает там жить. Так вы с ним в первый же месяц неуплаты расторгнете договор и поселите другого человека. Почему спустя 30 дней не расторгнуть договор и не сдать участок в аренду снова? Какая городу разница — он не хочет или не может платить, бюджету-то деньги не поступают? В приказе не написано «как решит руководитель департамента» или «надо обсудить с коллегами».

Однако раскрыта оказалась не все данные, а только названия задолжавших компаний, нижние рамки сумм, которые она должна выплатить, а также информация, насколько реально взыскать с того или иного должника, не является ли он банкротом. Как сообщил в комментарии Infopro54 по итогам заседания рабочей группы по пополнению бюджета Новосибирска общественник Евгений Митрофанов, этой информации недостаточно, необходимо добиваться ее дальнейшей детализации, как и активизации ряда мер в отношении тех, с кого еще возможно взыскать долги.

Общественник ссылается на приказ №0004-од от 19 февраля 2020, где исполнителю в лице департамента земельных и имущественных отношений обозначены временные рамки задолженности, после которых в отношении должников следует начать принимать меры.

— При наличии задолженности, срок образования которой превышает два срока оплаты, и сумма которой превышает 300 тысяч рублей, в течение 30 дней с момента образования задолженности в порядке досудебного урегулирования спора направлять арендаторам уведомления с требованием погашения образовавшейся задолженности в течение 30 дней со дня направления уведомления <…>, — говорится в приказе. — В случае непогашения задолженности в срок, указанный в уведомлении, в течение 30 дней обращаться с исковым заявлением о взыскании задолженности по арендной плате в судебные органы…

Стоит напомнить хронологию событий, предшествующих открытию хотя бы части данных по должникам. До недавнего времени попытки общественников и депутатов заставить мэрию раскрыть список компаний-должников (даже в судебном порядке) терпели поражение, с аргументом о «коммерческой тайне». Практически год назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая перед застройщиками, призывал их оплатить долги по аренде, аргументируя, в первую очередь, предстоящей выборной кампанией и возможными имиджевыми потерями руководителей компаний как потенциальных ее участников. Спустя несколько месяцев вышло упомянутое ранее постановление №004-од за подписью первого заместителя мэра Бориса Буреева. Однако с тех пор и до открытия списка ситуация по должникам если изменилась, то только в сторону увеличения невзыскиваемой задолженности.

Евгений Митрофанов, комментируя ситуацию, затрудняется с ответом о возможных причинах рассогласованности чиновников — главы города, его заместителя и начальника профильного департамента.

— Я начал об этом говорить, мне заявляют, что нельзя говорить «личный интерес», — рассказывает общественник. — Но как это иначе объяснить? 500 должников — один юрист все иски сделает за две недели. Вместо этого идет непонятная игра, непонятно по чьей линии. Копятся виртуальные суммы в надежде, что когда-нибудь арендатор заплатит. Это как покупатель берет продукты и уходит, а на недоумение продавца директор магазина, по логике Жигульского, говорит: «Он в следующий раз оплатит и еще что-нибудь купит, а то мы покупку отберем, и тогда он к нам точно не придет». Странная логика.

По словам собеседника издания, следующий шаг — истребовать у ДЗиО список, когда договоры расторгнуты, когда иски предъявлены.

— Каждый случай будем анализировать, смотреть: какой земельный участок, подо что он предназначен, — говорит Митрофанов. — Нам могут сказать, что там дольщики. На самом деле дольщиков очень мало: из 15 тысяч 150 договоров (1%) могут затрагивать дольщиков, остальные — не с дольщиками, не под жилое строительство. Так расторгайте и выставляйте на торги!

Фото редакции