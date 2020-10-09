За сутки выявлено еще 82 случая коронавируса в Новосибирской области

На утро 9 октября в регионе выявлено 13 877 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 845 детей. 12 398 пациентов выписаны с выздоровлением (+46 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще две женщины в возрасте 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека.

В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 260.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 781 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 569 999 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 596 жителей региона, 47 012 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 332 обращения, госпитализированы 24 человека.

Фото с сайта оперативного штаба