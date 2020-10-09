Некоторые работодатели даже не начинали перевод сотрудников с удаленки в офисы

В этом году дистанционный формат работы так или иначе опробовали в большинстве компаний: 49% переводили на удаленную работу всех своих сотрудников, еще 48% – хотя бы часть. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru, опросив работодателей.

При этом, по данным за сентябрь, 39% компаний, которые прибегали к удаленке, уже успели вернуть абсолютно всех сотрудников обратно на привычные рабочие места, а еще 45% — только начали постепенный вывод персонала в офисы. Из них четверть компаний уже были близки к завершению процесса – вернули от 75% до 99% удаленных работников.

Остальные пока не начали возвращать удаленных сотрудников на рабочие места, однако около 10% компаний планировали сделать это в ближайшее время.

— Интересно, что почти никто не планирует полностью переходить на дистанционную занятость. Около 7% работодателей отложили возврат сотрудников на неопределенный срок, но все-таки пока не приняли решение об окончательном отказе от офиса. Зато набирает популярность смешанный формат – когда можно несколько дней в неделю работать из дома, но периодически все-таки присутствовать на рабочем месте и общаться с коллегами «вживую, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, количество вакансий, предлагающих работу в удаленном формате, в Новосибирской области в сентябре этого года выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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