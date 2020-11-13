За три года — минус почти 3 миллиарда

Ежегодно муниципалитет не будет досчитываться сначала миллиарда (а затем и более) собственных средств. Такие данные были озвучены в ходе общественных слушаний, на которых депутатов горсовета седьмого созыва впервые ознакомили с проектом бюджета на 2021-2023 годы. Несмотря на то, что бюджет еще предстоит рассмотреть на комиссиях и, возможно, в него будет внесен ряд корректировок, тем не менее глобально на потерю доходов они не повлияют. По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, необходимо, как минимум, вмешательство региональной власти.

— Сокращается объем доходов: поменялся порядок зачисления штрафов, — передает пресс-служба мэрии цитату из выступления главы города на публичных слушаниях. — Отменяется ЕНВД, что приводит к потерям в доходах. В 2021 году Новосибирск недосчитается 1 млрд рублей по этому налогу, а в 2022-2023 годах — более 1,5 млрд рублей. И пока нет изменений в федеральном законодательстве, которые бы компенсировали муниципалитету выпадающие доходы. На сессии заксобрания был увеличен норматив отчислений в городскую казну от налога по упрощенной системе — с 10 до 16,5%. Но дополнительные доходы, которые при этом поступят в бюджет, не смогут в полном объеме покрыть потери муниципалитета от ликвидации ЕНВД.

Помимо заксобрания и правительства, по словам Анатолия Локтя, муниципалитету предстоит активизировать работу с налоговыми органами.

— С налоговыми органами будем работать по повышению собираемости налоговых платежей и сокращению недоимки, — говорит мэр. — Такая работа дает результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации, за 9 месяцев 2020 года недоимка по налогам в городе сократилась на 200 млн рублей.

О необходимости выхода на областную власть по итогам слушаний говорит и депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ).

— Долги растут, — пишет депутат на своей странице в соцсети. — Ситуация усугубляется изменениями в законодательстве. Бизнес будет платить больше, а бюджет города — получать меньше. Послушали главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). Больше всего вопросов было по транспорту и дорогам. Был вопрос про заборы вдоль дорог. Было немало предложений и «хотелок», в том числе про частный сектор и дорожную технику. Самый главный вопрос — где взять денег? Можно продолжать погружаться в долги. Либо подумать о перераспределении налогов в пользу муниципалитета. Второй вариант предпочтительнее, но нужно, чтобы перемены приняли в области как правительство с губернатором, так и депутаты рангом выше.

По мнению его коллеги Ростислава Антонова (независимый депутат), помимо привлечения помощи извне, мэрии необходимо навести порядок и в собственных стенах — в части финансирования отдельных отраслей.

— По данным департамента спорта и молодежной политики, денег на развитие нет, — сообщает Антонов. — По факту департамент сейчас разрушает ту материально-техническую базу, которая существует. Уничтожаем. Вместо оптимизации пошли по пути проедания и без того полуживых фондов. В целом, я считаю, что бюджет не сбалансирован. В частности, у нас на все ближайшие годы заложен рост долговой нагрузки. Правильнее было бы в текущих условиях жить по средствам.

О непорядке в отдельных частях «Датского королевства» депутаты говорили и несколькими днями ранее на заседании постоянной комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, где обсуждались итоги проверки городской контрольно-счетной палатой исполнения бюджета за первую половину 2020 года. В частности, аудиторы отмечают рост должников перед городом и сохранившийся на прошлогоднем уровне долг застройщиков-арендаторов.

— Общая задолженность перед бюджетом города по состоянию на 1 июня составляла 5,5 млрд рублей, из которых 873 млн — задолженность по налоговым доходам (с начала года она выросла на 107,2 млн или на 4,5%) и 4,6 млрд рублей — просроченная дебиторская задолженность по неналоговым доходам (выросла на 210 млн или 4,8%). Таким образом, в целом, задолженность перед бюджетом города увеличилась на 382 млн рублей (7,5%), — сообщают в КСП. — Задолженность по доходам, администрируемым департаментом земельных и имущественных отношений мэрии, составляет 4,5 млрд рублей. Это 82% всей задолженности, в том числе по доходам от уплаты аренды земельных участков — 4,1 млрд.

При этом, по информации КСП, из общей суммы задолженности на доходы от арендной платы за земельные участки приходится нереальная к возврату задолженность — 2,4 млрд (58%), годом ранее этот показатель не превышал 50%-ный барьер. Согласно постановлению комиссии, депутаты намерены истребовать у руководства муниципалитета детальную информацию о должниках для очередной проработки возможных путей возврата того, что еще можно вернуть.

— Нужна структура этих цифр, — говорит вице-спикер горсовета Николай Тямин. — Кто? Какие организации? С какого года? Из созыва в созыв — одни и те же цифры, которые пугают. Если у депутатов будет на руках расшифровка, многие вопросы снимутся. Может быть, к какой-то реструктуризации уже перейдем и перестанем говорить об этом из года в год, из созыва в созыв? Или давайте браться за востребование этих долгов.

По информации мэрии Новосибирска, параметры бюджета на предстоящие годы следующие.

2021 год: доходы — 49 625,8 млн рублей, расходы — 50 425,8 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.

2022 год: доходы — 49 233,4 млн рублей, расходы — 50 033,4 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.

2023 год: доходы — 48 499 млн рублей, расходы — 49 199 млн рублей, дефицит — 700 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Frantisek_Krejci