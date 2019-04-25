За три месяца внешнеторговый оборот Новосибирской области составил 750 млн долларов США

Новосибирская таможня в 1 квартале 2019 года перечислила в бюджет государства 6,2 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2018 года, сообщили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что количество организаций и предприятий, торгующих с зарубежными партнерами, выросло на 30 % и составило 1190.

По данным отделения статистики Новосибирской таможни, за январь-март 2019 года внешнеторговый оборот составил 750 млн долларов США, в том числе экспорт – 345 млн долларов США, импорт – 405 млн долларов США.

Товарооборот по сравнению с январем-мартом 2018 года вырос на 61%. Экспорт вырос на 37,5%, импорт вырос почти в 2 раза.

Экспортно-импортные операции осуществлялись со 118 странами мира, основные из которых Китай, Болгария, Греция, Франция, США.

Вывозится, в основном, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, товары химической промышленности (катализаторы, синтетический каучук, продукты неорганической химии).

Ввозится преимущественно промышленное оборудование, запчасти, продукция химической промышленности, текстильные изделия, обувь, игрушки, спортинвентарь.

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