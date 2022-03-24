За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

Эксперты Банкавто проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили за первые три недели марта. Из топ-10 наиболее продаваемых моделей больше всех за 21 день весны подорожал Volkswagen Polo – на 49% (628 тыс. руб.). И хотя официально прекращение производства Volkswagen Polo в Калуге пока названо лишь приостановкой завода, страх больше не купить добротный автомобиль B-класса немецкой марки создает определенный ажиотаж. Такая волна роста видится особенно выдающейся на фоне того, что за весь февраль средняя цена этого автомобиля практически не менялась (+3,5 тыс. руб.).

Отмечается, что такая волна роста видится особенно выдающейся на фоне того, что за весь февраль средняя цена этого автомобиля практически не менялась (+3,5 тыс. рублей). Taк, Kia Rio прибавил 32%, или 390 тыс. рублей, а Lada Vesta — 20% (+221 тыс. рублей).

Средняя цена Hyundai Solaris также стала на пятую часть больше (+237 тыс. рублей). В свою очередь дистрибьютор Lada Granta ограничился прибавкой в 130 тыс. рублей (+17%). Еще один представитель АвтоВАЗа — универсал Lada Largus стоит теперь в основном от 1,7 млн рублей, то есть за три весенних недели прибавил 382 тыс. рублей (+29%).

Кроме того, Renault Duster (1,954 млн рублей) прибавил 530 тыс. рублей, или 37%. По средней цене он теперь оказался неожиданно дороже Hyundai Creta (1,949 млн рублей, +310 тыс. рублей, или 19%). Lada Niva Legend теперь стоит более 1 млн рублей (+17%). Такой же динамикой в топ-10 отметилась и Toyota RAV 4. Ее среднюю цену подняли на 464 тыс. рублей — до 3,2 млн рублей.

По данным аналитиков, средние цены получены на основе мониторинга рекомендованной розничной цены производителей. Прайс-листы «живых» ценников на машины, представленные в шоу-румах, значительно выше. К примеру, Lada Granta в салонах дилеров в марте можно встретить за 1,2 млн рублей, а Lada Vesta — за 2,1 млн рублей. Здесь дилеры действуют по хорошо известному на любом рынке принципу, когда на волне ажиотажа и дефицита цифры в прайсах выставляются заведомо выше того, что гарантирует уверенный спрос.