Аграриев просят увеличивать производство овощей

— Для Новосибирской области овощеводство открытого грунта — крайне важное направление, потому что картофель и овощи «борщевого набора»: морковь, свекла, капуста — это почти единственные виды сельхозпродукции, по которым наша область пока не достигла самообеспеченности, — отметил на встрече с руководителями сельхозпредприятий Евгений Лещенко. — Более половины от потребности приходится ввозить из других субъектов страны и ближнего зарубежья.

По данным продовольственных балансов, в Новосибирской области уровень самообеспеченности овощами закрытого и открытого грунта составляет чуть больше 51%.. При этом в хозяйствах всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства граждан, занимающихся производством сельхозпродукции,

Производство овощей и картофеля на личных огородах и дачных участках граждан с каждым годом снижается, даже в сельской местности, — признали участники совещания. Сельхозпредприятия региона увеличивают посевные площади, добиваются более высокой урожайности, но чтобы восполнить проседающие объемы частного овощеводства, необходимо время.

— Минсельхоз региона, со своей стороны, готов прорабатывать механизмы особой поддержки этой отрасли, — подчеркнул Евгений Лещенко. — Овощеводы, как и другие сельхозтоваропроизводители, пользуются федеральной и региональной господдержкой, но для развития этого сектора необходимо принимать дополнительные меры.

Помимо прочего, для создания успешных овощеводческих хозяйств требуются инвестиции в строительство овощехранилищ, устройство оросительных систем, обеспечение семенами. Пока имеющегося в хозяйствах региона ресурса семян, по словам участников совещания, хватит на два-три года.

В начале марта на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами «борщевого набора» на 30%. По его словам, в 2022 году аграрии планировали увеличить площади под посадку овощей до 900 га. По картофелю — с 2,9 тысячи га в 2021 году до 3,2 тысячи га.

Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов считает, что большого рынка в производство овощей открытого грунта в этом году от аграриев региона вряд ли можно ожидать. У них нет необходимой техники, лишнего семенного материала, овощехранилищ.

— Даже если мы произведем больше овощей — куда мы их положим? Овощи — не зерно, их просто на холодный склад не засыпешь, — говорит Леонидов. — Да, есть в Новосибирске мощности «Росагромаркета», но я пока не видел, чтобы они работали с овощной продукцией. Пока непонятно, будет ли производителям выгодно хранить на этих складах свой урожай: какие они выставят счета, какие будут потери? Со своими мощностями можно более-менее просчитать и рынок, и административные рычаги.

— В целом хочу сказать, что за последние 10 лет овощеводство было рентабельным только в 2021 году. Все остальное время овощеводы региона работали в ноль или в минус. Если это будет выгодный бизнес, цены на продукцию будут окупать затраты и позволят получать хоть небольшую прибыль, то сельхозпроизводители с помощью государства и Минсельхоза и увеличат площади посевов, и построят хранилища, — комментирует Алексей Леонидов.

По его оценке,решить вопросы субсидирования постройки овощехранилищ, посевного гектара для мелиорации, так как без полива нормальный урожай овощей не получишь. Кроме того, необходимо субсидирование покупки механизмов, которые устанавливаются внутри хранилищ: линий сортировки, очистки, транспортеров, буртоукладчиков, моек и т. д. Все это стоит очень приличных денег. Также нужно системно решать вопрос с семенным материалом, потому что с ним все не так хорошо, как хотелось бы, особенно с мелкосемянниками — они в основном импортные.

По данным Новосибирскстата, в феврале 2022 года цены на морковь выросли на 9,6%, на белокочанную капусту — на 6,5%. При этом на картофель цены снизились на 1,5%.