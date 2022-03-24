Аграриев просят увеличивать производство овощей

— Для Новосибирской области овощеводство открытого грунта — крайне важное направление, потому что картофель и овощи «борщевого набора»: морковь, свекла, капуста — это почти единственные виды сельхозпродукции, по которым наша область пока не достигла самообеспеченности, — отметил на встрече с руководителями сельхозпредприятий Евгений Лещенко. — Более половины от потребности приходится ввозить из других субъектов страны и ближнего зарубежья.
Производство овощей и картофеля на личных огородах и дачных участках граждан с каждым годом снижается, даже в сельской местности, — признали участники совещания. Сельхозпредприятия региона увеличивают посевные площади, добиваются более высокой урожайности, но чтобы восполнить проседающие объемы частного овощеводства, необходимо время.
— Минсельхоз региона, со своей стороны, готов прорабатывать механизмы особой поддержки этой отрасли, — подчеркнул Евгений Лещенко. — Овощеводы, как и другие сельхозтоваропроизводители, пользуются федеральной и региональной господдержкой, но для развития этого сектора необходимо принимать дополнительные меры.
Помимо прочего, для создания успешных овощеводческих хозяйств требуются инвестиции в строительство овощехранилищ, устройство оросительных систем, обеспечение семенами. Пока имеющегося в хозяйствах региона ресурса семян, по словам участников совещания, хватит на два-три года.
В начале марта на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами «борщевого набора» на 30%. По его словам, в 2022 году аграрии планировали увеличить площади под посадку овощей до 900 га. По картофелю — с 2,9 тысячи га в 2021 году до 3,2 тысячи га.
Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов считает, что большого рынка в производство овощей открытого грунта в этом году от аграриев региона вряд ли можно ожидать. У них нет необходимой техники, лишнего семенного материала, овощехранилищ.
— Даже если мы произведем больше овощей — куда мы их положим? Овощи — не зерно, их просто на холодный склад не засыпешь, — говорит Леонидов. — Да, есть в Новосибирске мощности «Росагромаркета», но я пока не видел, чтобы они работали с овощной продукцией. Пока непонятно, будет ли производителям выгодно хранить на этих складах свой урожай: какие они выставят счета, какие будут потери? Со своими мощностями можно более-менее просчитать и рынок, и административные рычаги.
— В целом хочу сказать, что за последние 10 лет овощеводство было рентабельным только в 2021 году. Все остальное время овощеводы региона работали в ноль или в минус. Если это будет выгодный бизнес, цены на продукцию будут окупать затраты и позволят получать хоть небольшую прибыль, то сельхозпроизводители с помощью государства и Минсельхоза и увеличат площади посевов, и построят хранилища, — комментирует Алексей Леонидов.
По данным Новосибирскстата, в феврале 2022 года цены на морковь выросли на 9,6%, на белокочанную капусту — на 6,5%. При этом на картофель цены снизились на 1,5%.
Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать