Рекламодателям

Аграриев просят увеличивать производство овощей

  • 24/03/2022, 18:00
Автор:
новости Новосибирска
Около 70% картофеля и овощей «борщевого набора» приходят в область из других регионов и стран.

— Для Новосибирской области овощеводство открытого грунта — крайне важное направление, потому что картофель и овощи «борщевого набора»: морковь, свекла, капуста —  это почти единственные виды сельхозпродукции, по которым наша область пока не достигла самообеспеченности, — отметил на встрече с руководителями сельхозпредприятий Евгений Лещенко. — Более половины от потребности приходится ввозить из других субъектов страны и ближнего зарубежья.

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

По данным продовольственных балансов, в Новосибирской области уровень самообеспеченности овощами закрытого и открытого грунта составляет чуть больше 51%. Выращиванием овощей открытого грунта в 2021 году занимались 10 сельхозпредприятий и 7 индивидуальных предпринимателей, посевная площадь овощей в этих хозяйствах увеличилась в посевную 2021 года на 3% и составила 732 га. При этом в хозяйствах всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства граждан, занимающихся производством сельхозпродукции, посевные площади овощей составили в целом по области 3719 га, что на 320 га меньше, чем годом ранее.

Производство овощей и картофеля на личных огородах и дачных участках граждан с каждым годом снижается, даже в сельской местности, — признали участники совещания. Сельхозпредприятия региона увеличивают посевные площади, добиваются более высокой урожайности, но чтобы восполнить проседающие объемы частного овощеводства, необходимо время.

— Минсельхоз региона, со своей стороны, готов прорабатывать механизмы особой поддержки этой отрасли, — подчеркнул Евгений Лещенко. — Овощеводы, как и другие сельхозтоваропроизводители, пользуются федеральной и региональной господдержкой, но для развития этого сектора необходимо принимать дополнительные меры.

Помимо прочего, для создания успешных овощеводческих хозяйств требуются инвестиции в строительство овощехранилищ, устройство оросительных систем, обеспечение семенами. Пока имеющегося в хозяйствах региона ресурса семян, по словам участников совещания, хватит на два-три года.

В начале марта на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами «борщевого набора» на 30%. По его словам, в 2022 году аграрии планировали увеличить площади под посадку овощей до 900 га. По картофелю — с 2,9 тысячи га в 2021 году до 3,2 тысячи га.

Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов считает, что большого рынка в производство овощей открытого грунта в этом году от аграриев региона вряд ли можно ожидать. У них нет необходимой техники, лишнего семенного материала, овощехранилищ.

— Даже если мы произведем больше овощей — куда мы их положим?  Овощи — не зерно, их просто на холодный склад не засыпешь, — говорит Леонидов. — Да, есть в Новосибирске мощности «Росагромаркета», но я пока не видел, чтобы они работали с овощной продукцией. Пока непонятно, будет ли производителям выгодно хранить на этих складах свой урожай: какие они выставят счета, какие будут потери? Со своими мощностями можно более-менее просчитать и рынок, и административные рычаги.

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

По его оценке, для системного увеличения объемов овощеводства в регионе необходимо решить вопросы субсидирования постройки овощехранилищ, посевного гектара для мелиорации, так как без полива нормальный урожай овощей не получишь. Кроме того, необходимо субсидирование покупки механизмов, которые устанавливаются внутри хранилищ: линий сортировки, очистки, транспортеров, буртоукладчиков, моек и т. д. Все это стоит очень приличных денег. Также нужно системно решать вопрос с семенным материалом, потому что с ним все не так хорошо, как хотелось бы, особенно с мелкосемянниками — они в основном импортные.

— В целом хочу сказать, что за последние 10 лет овощеводство было рентабельным только в 2021 году. Все остальное время овощеводы региона работали в ноль или в минус. Если это будет выгодный бизнес, цены на продукцию будут окупать затраты и позволят получать хоть небольшую прибыль, то сельхозпроизводители с помощью государства и Минсельхоза и увеличат площади посевов, и построят хранилища, — комментирует Алексей Леонидов.

По данным Новосибирскстата, в феврале 2022 года цены на морковь выросли на 9,6%, на белокочанную капусту — на 6,5%. При этом на картофель цены снизились на 1,5%.

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

309

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика рост цен овощи картофель господдержка бизнес агропром


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

УФАС проверит в Новосибирске магазины у дома

В управлении намерены пресекать необоснованный рост цен по всей цепочке — от продавца до производителя.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Как предприятия адаптируются к резкому росту спроса из-за иностранных санкций

И как при этом изменяется их продукция, ассортимент и планы по дальнейшему развитию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

Главная роль в этом отводится клеткам иммунной системы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия отложит снос нестационарных торговых объектов до конца 2022 года

Речь идет только о тех киосках, которые были установлены на законных основаниях, но срок договора на их размещение истек.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

интервью

Просто бизнес. Через VPN о вас собирают информацию

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский академический симфонический оркестр выступит в Москве

24/03/2022, 18:22

УФАС проверит в Новосибирске магазины у дома

24/03/2022, 18:20

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

24/03/2022, 17:55

Новосибирцев приглашают на картошку

24/03/2022, 17:53
Популярное

В 2021 году россияне купили около 625 тысяч шуб

24/03/2022, 10:29

Астрофотограф из Новосибирска снял поверхность Солнца в деталях

23/03/2022, 18:30

Как оформить банковскую карту за границей

23/03/2022, 17:47

Цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года

23/03/2022, 15:35

Большинство россиян не намерены экономить на детях

23/03/2022, 10:29

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары после запроса ФАС

22/03/2022, 14:34

С 1 апреля социальные и государственные пенсии для ряда граждан вырастут на 8,6%

22/03/2022, 13:31
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ после повышения ставок увеличил портфель депозитов СМБ до 1,2 трлн рублей

24/03/2022, 15:00

ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

24/03/2022, 13:33

Банк «Левобережный» вошел в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП

24/03/2022, 13:25

Банк Уралсиб в Новосибирске открыл центр малого бизнеса

24/03/2022, 09:21

В Банке «Левобережный» можно приобрести страховку от укуса клеща

23/03/2022, 17:00

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Финансы

Новости Новосибирска

В Новосибирске стартовала льготная кредитная программа для МСП на инвестиционные цели

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит при отсутствии залога

В России снова заработали кредитные каникулы

У рубля есть шанс на удачное завершение недели

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости Новосибирска

Российские производители лифтов заменят ушедших иностранных поставщиков

На какие объекты в Новосибирске реально взять ипотеку под 5%?

Застройщики снова предлагают возобновить программу региональной ипотеки

Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

Вопрос со строительством на одной из приаэродромных территорий Новосибирска решен

Технологии

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Российский бизнес заинтересовался брендами уходящих иностранных компаний

Телекоммуникации

новости Новосибирска

МТС ищет кадры в Новосибирске

Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

В Новосибирске растет популярность технологий «умного» дома

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирцев приглашают на картошку

Аграрии в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу

Количество вакансий в сельском хозяйстве региона выросло на 30%

«Сибагро» останавливает первую производственную очередь в Новосибирске на модернизацию

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86

Тарифы на проезд в четырех городах области будут устанавливать муниципалитеты

Мост через реку Ирмень капитально отремонтируют

Эксперты оценили, как изменился спрос на автомобили на вторичке

Медицина

новости Новосибирска

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Проект детского реабилитационного центра в Новосибирске одобрила Главгосэкспертиза

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Пандемия, спецоперация, весна… Как справиться с паникой и депрессией?

Авто

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Туризм

новости Новосибирска

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Общество

Новосибирский академический симфонический оркестр выступит в Москве

Новосибирский академический симфонический оркестр выступит в Москве

УФАС проверит в Новосибирске магазины у дома

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

Новосибирцев приглашают на картошку

Новосибирску грозит демографический кризис

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска