Новосибирцев приглашают на картошку

Департамент потребительского рынка мэрии Новосибирска запросил информацию в районах города о потребностях в земельных участках для выращивания картофеля. Об этом сообщил на своей странице в телеграм-канале депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, выложивший фото документа. Письмо подписано главой департамента Виталием Витухиным. Данные собираются в соответствии с письмом Минсельхоза области. Обращаясь к главам районных администраций города Витухин просит довести информацию о сборе информации по земельным участкам до горожан через ТОСы, управляющие компании.

На минувшей неделе на заседании комитета по АПК регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что город ежегодно подает заявки на земельные участки под посадку картофеля — до 120 га. Речь идет о районах, которые прилегают к новосибирской агломерации.

— Все заявки удовлетворяются. Сельхозпроизводители предоставляют поля на разных условиях. Это может быть вспашка, вспашка с нарезкой бороздками, окучивание, борьба с насекомыми. От этого зависит аренная плата, — перечислял министр.

На этой неделе на встрече министра с руководителями сельхозпредприятий области шел разговор о том, что производство овощей и картофеля на личных огородах и дачных участках граждан области с каждым годом снижается, даже в сельской местности. В этом году под картофель в общей сложности запланировано 3.2 тыс га, в 2021 — 2,9 тыс га.

Как ранее писал Коммерсант, со ссылкой на Союз участников рынка картофеля и овощей, на январь 2022 года средние оптовые цены на картофель в России были на уровне 28 руб. за 1 кг, что на 40–50% выше, чем годом ранее. Согласно Росстату, в рознице картофель в декабре 2021 года стоил 46,57 руб. за 1 кг, что на 59,75% дороже, чем годом ранее. По данным Новосибирскстата, в феврале 2022 года картофель в Новосибирской области стоил 40,29 руб за кг, в январе — 40,9 руб, а в феврале 2021 — 30,5 руб за кг.