За умышленное уничтожение краснокнижных растений — уголовное наказание

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об уголовном наказании за умышленное уничтожение или сбор растений, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Для этого в УК появится новая статья 260.1. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Привлечь к ответственности можно будет только в случае, если преступление было совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.

— Напомню, что при обсуждении с экспертами мэрии Новосибирска, сотрудниками сибирского ботсада и Института систематики и экологии животных работы по выявлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, было принято решение организовать дополнительный мониторинг со стороны научных институтов, — сообщил в телеграм канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин. — Специалисты будут анализировать учтенные и новые территории Новосибирска, чтобы защитить краснокнижные растения.

По его словам, в ближайшее время в министерство должны предоставить проекты для проработки вопроса финансирования.

Ранее редакция рассказывала, что по мнению экологов, новый мусорный полигон под Новосибирском угрожает краснокнижным растениям.