Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

Общественники из Новосибирского района продолжают выступать против возможного строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета. В связи с этим накануне в центре Новосибирска состоялась заранее согласованная с мэрией протестная акция-пикет, в которой приняли участие более ста человек.
— Специально пересчитали, пришли 130 человек, — рассказывает в комментарии редакции один из организаторов акции протеста, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов. — Из представителей власти никого не было, они нас слышать, идти на диалог с гражданами не хотят.
— Сейчас подготовка иска в работе, юрист продолжает изучать документы — материала много, для его изучения надо какое-то время, — говорит депутат.— Но уже кое-что есть. Небольшая коммерческая тайна: есть зацепка, иск составляем.
Напомним, что 19 августа жители населенных пунктов, прилегающих к потенциальному полигону, совместно с активистами общественной организации «Поможем реке Издревая» провели акцию протеста — автопробег из Новосибирского района до центра Новосибирска. Ранее общественники направляли официальные обращения губернатору области Андрею Травникову, вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в прокуратуру Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, как власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов.
Фото предоставлено Дмитрием Титовым
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