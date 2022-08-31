Проект новой «мусорной» концессии содержит судебные риски

Общественники из Новосибирского района продолжают выступать против возможного строительства мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета. В связи с этим накануне в центре Новосибирска состоялась заранее согласованная с мэрией протестная акция-пикет, в которой приняли участие более ста человек.

— Специально пересчитали, пришли 130 человек, — рассказывает в комментарии редакции один из организаторов акции протеста, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов. — Из представителей власти никого не было, они нас слышать, идти на диалог с гражданами не хотят.

— Сейчас подготовка иска в работе, юрист продолжает изучать документы — материала много, для его изучения надо какое-то время, — говорит депутат.— Но уже кое-что есть. Небольшая коммерческая тайна: есть зацепка, иск составляем.

По словам собеседника редакции, в перспективе возможен еще ряд протестных акций в случае, если на территории Новосибирска и Новосибирской области не будут вновь введены коронавирусные ограничения. Одновременно, по словам депутата, уже готовится заявление в суд. Напомним, что в прошлой беседе с корреспондентом Infopro54 Дмитрий Титов анонсировал изучение юристами проекта будущего концессионного соглашения.

Напомним, что 19 августа жители населенных пунктов, прилегающих к потенциальному полигону, совместно с активистами общественной организации «Поможем реке Издревая» провели акцию протеста — автопробег из Новосибирского района до центра Новосибирска. Ранее общественники направляли официальные обращения губернатору области Андрею Травникову, вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в прокуратуру Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, как власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов.