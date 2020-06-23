За волокиту с документами чиновников будут лишать премии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял под «ручное управление» процесс подготовки и согласования правительственных нормативно-правовых актов. Об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве региона. По словам главы области, поводом для этого послужила излишняя волокита, которую подразделения правительства демонстрируют при согласовании документов. Данное распоряжение вступает в силу с 22 июня. По словам губернатора, в случае выявления подобных фактов, материально могут пострадать представители сразу нескольких правительственных структурных подразделений.

— Я пока этот вопрос буду сопровождать в ручном режиме, — обратился Травников к участвующим в заседании чиновникам. — Не обессудьте, если мне на глаза попадется факт волокиты, задержки согласования или принятия документа, буду сокращать фонд премирования. Чтобы не выслушивать объяснения, буду сокращать фонд премирования сразу двух органов власти — тех, кто готовил документ, возможно, некачественно, и тех, кто длительное время согласовывал. Такое решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Еще раз повторяю: попались на глаза — будете лишены премии.

В качестве отрицательного примера глава региона привел исполнение поручения по передаче в муниципальную собственность здания старой амбулатории в поселке Верх-Тула Новосибирского района с целью его последующего сноса.

— У нас ушло более полугода, — говорит губернатор. — Наши коллеги за это время написали друг другу 14 писем, я не поленился посчитать. Если бы на полчаса собрались в одном кабинете и договорились о принятии соответствующих документов, потратили бы в разы меньше времени, чем на написание этих 14 бумаг. У нас неоправданно медленно проходит согласование различных документов.

Так, по информации регионального правительства, помимо незначительных поручений, подобная практика наблюдается и при реализации масштабных проектов и программ, в частности программы поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии. Из-за этого в регионе до сих пор не могут подвести нормативно-правовую базу под разработанные на областном уровне меры поддержки экономики и бизнеса.

Фото: pixabay.com, автор- Angelo_Giordano