НГТУ НЭТИ получит новое общежитие почти на 800 студентов

Эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство двух корпусов общежития, адаптированных для проживания студентов и аспирантов с ограниченными физическими возможностями. По результатам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Проектом, получившим положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на проспекте Карла Маркса нового общежития НГТУ. Здесь возведут два многоэтажных корпуса площадью 10917,48 и 9196,27 кв. м, соединенных надземным переходом на уровне 3 и 4 этажей. В первом корпусе запланировано проживание 450 человек, во втором — 340. Одно из важных условий проектирования – адаптация зданий для людей с ограниченными физическими возможностями и обеспечение для них равных условий с остальными студентами.

— В каждом корпусе общежития будут оборудованы вестибюль, тренажерный зал, кафе с обеденным залом, комнаты для самостоятельных занятий, отдыха и досуга. На втором этаже и выше разместят жилые блоки с кухнями, бытовыми, техническими и иными помещениями. Для связи между этажами запроектировано по два лифта грузоподъемностью 1000 кг, — уточняется в сообщении пресс-службы.

Также будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории: здесь создадут условия для беспрепятственного и удобного передвижения для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе установят пандусы на пересечении пешеходных направлений с проезжей частью. На парковке для автомобилей людей с ограниченными возможностями будут выделены специальные парковочные места.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет».

Проектная документация подготовлена ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС». Строительство финансируется из средств федерального бюджета.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ