На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Как сообщил главный врач медучреждения Ярослав Фролов, работы ведутся хорошими темпами, четко по плану.

— Введение нового корпуса позволит разгрузить существующие. Перевести сюда отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Сосредоточить здесь лабораторную и диагностическую базу нашего лечебного учреждения. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профиля. Здесь разместится тяжелое оборудование – КТ и МРТ, которое позволит улучшить диагностику, – подчеркнул он.

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» (ГКБ № 34) имеет в своем составе поликлиническое отделение с 3500 человек прикрепленного населения, городской неврологический консультационный центр и стационар на 635 коек. Учреждение оказывает круглосуточно экстренную и неотложную помощь (хирургическую, травматологическую, нейротравматологическую, кардиологическую, терапевтическую и неврологическую) взрослым жителям левобережной части Новосибирска и Новосибирского сельского района общей численностью около 500 тысяч человек. В первичном сосудистом центре оказывается помощь пациентам с острым инфарктом миокарда и инсультами. Только здесь в левобережье оказывается травматологическая медицинская помощь и медпомощь при черепно-мозговой травме. Новосибирцам здесь оказывается неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии, хирургии кисти, а жителям Новосибирской области – по токсикологии, при острой почечной недостаточности.