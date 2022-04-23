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Цены на запчасти будут расти пока на них будет спрос

  • 23/04/2022, 14:37
Автор:
новости Новосибирска
А спрос будет подталкивать дефицит из-за проблем с логистикой и падение предложения на авторынке.

Дефицит раскручивается

— Согласно проведенным опросам в отрасли уже 68% автосервисов РФ испытывают проблемы с запчастями. Самые большие трудности сейчас с запчастями категории деталей двигателя, моторные масла, свечи, фильтры, тормозная система, — говорит международный эксперт автомобильной сферы, основатель аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

По словам Груздева, на сегодняшний день 73% опрошенных агентством автосервисов заявляют о проблемах с наличием оригинальных деталей двигателя, 12 автомобильных марок просто нет в наличии и большинство опрошенных не ожидают улучшения в поставках этих запчастей. По мнению дистрибьюторов, уже 3 бренда полностью прекратили свои поставки в Россию, а 31 бренд запчастей, расходников и масел приостановил свою деятельность. При этом около 30 азиатских брендов пока не прекращали свои поставки в Россию.

При этом на рынке запчастей наблюдается резкий рост цен. По данным автомобильного сайта Дром, в 2022 году цены на детали для автомобилей выросли в среднем на 30-50%. Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%. Директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев, в ходе прошедшей на минувшей неделе онлайн-конференции отметил, что стоимость запасных частей выросла еще больше — в среднем на 60-70% по основным группам товаров, а стоимость работ подорожала на 20%.

Аналитики автомобильного сайта Дром также отмечают резкий рост спроса на запчасти и расходники:

— Автолюбители стараются ускорить ремонт автомобилей, опасаясь дефицита. Обычно мы не наблюдаем выраженного сезонного спроса на автокомпоненты, но в этом году, с конца февраля интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — и вовсе ажиотаж, спрос вырос в 3 раза. При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес к запчастям и расходникам.

Нерадужные перспективы

Прогнозируя развитие ситуации Данил Соловьев отмечает, что дальнейшую динамику роста цен пока никто не может предсказать, но то, что они будут расти, это бесспорно.

Дело здесь не только в курсах валют, дело в выросших в 2,5 раза ценах на сырье — металл, алюминий, пластик. А также возросшая стоимость логистики. Логистические цепочки стали невероятно сложные, а маршруты увеличились в разы, что серьезно увеличивает логистические затраты. От азиатских производителей все запчасти идут морем, — говорит Соловьев.

Директор по закупу компании Rossko Алексей Скляров отмечает, что помимо прямого роста цен на логистику, иногда возникают ситуации, когда просто невозможно привезти товар, например, из Европы или Китая. Соответственно, приходится искать альтернативные не оптимальные варианты, железной дорогой или автомобилем вместо контейнера, что приводит к еще большему удорожанию логистики.

— Серьезные проблемы начались еще в прошлом году, когда подорожала логистика из Азии. Если в начале 2020 года она стоила 1 000$, то в 2021 году цена выросла до 7 500$. В 2022 году не исключено, что цена дойдет до 20 000$. Тем самым на себестоимость в прошлом году очень серьезно стала давить логистика и отпускные цены производителя, — говорит директор по закупкам компании BERG Лев Ушаков.

По словам Льва Ушакова, в 2022 году если взять цены на сырье и логистику, то рост себестоимости запчастей еще прибавил бы от 21 до 31%.

— Такие цифры мы бы получили при ситуации в начале года, но у нас появился новый фактор к которому добавилась ставка Центробанка, стоимость денег, поставщики отменили отсрочки, появились риски, когда платежи не уходят поставщикам, появляются дополнительные банковские комиссии. Все это прибавило еще минимум 23% и у нас получилось, что на сегодняшний момент минимальная цена роста себестоимости уже составляет 61% из Азии и 56% из Европы, — подчеркивает Лев Ушаков.

Алексей Скляров обращает внимание еще на один немаловажный фактор — рыночные отношения.

— Это означает, что на дефицитный товар цена будет расти до того момента, пока его будут покупать. Поэтому цена на определенный товар может вырасти и в 2-3 раза, а есть прецеденты роста до 5 раз, — поясняет он.

Отметим, что согласно исследованию, проведенному автомобильного сайта Дром, 11% автолюбителей Новосибирской области купили запчасти впрок, 55% заявили, что не поддавались панике и ничего не покупали «про запас». Треть автолюбителей Новосибирской области хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам. Из-за высоких цен ничего не покупали впрок 13% автолюбителей региона, а 20% ответили, что у них нет свободных денег на приобретение.

Контрафакт возвращается

По словам экспертов, единственное решение с проблемой поставок оригинальных запчастей в Россию, это разрешение параллельного импорта. Сейчас дистрибьюторы прорабатывают новые каналы поставок, но проблема состоит в том, что пока на правительственном уровне не согласован список товаров, разрешенных для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта.

— Нам придётся долго жить в условиях острого дефицита автомобилей и запасных частей к ним. Европейские и японские автопроизводители приостановили поставки оригинальных запасных частей в РФ, поэтому официальные дилеры автопроизводителей вынуждены осуществлять закупки запасных частей у независимых дистрибьюторов. Дефицит запасных частей неизбежен, нужно активно заменять известные бренды аналогами при наличии альтернативы и вводить параллельный импорт, — говорит генеральный директор Москворечье Трейдинг Геннадий Корольков.

Однако, у этой инициативы есть и негативные последствия — это увеличение доли контрафакта.

— Более того, он уже пошел и мы это видим. Активизировались контрабандные поставки, активизировалось производства контрафакта здесь на месте. Сейчас активизировались такие «распродажи» под предлогом «в связи с кризисом закрываю склад и распродаю остатки оригинальных запчастей». Люди на это ведутся из-за дешевой цены, а на самом деле получают контрафакт в чистом виде, — констатировал Данил Соловьев.

Авторынок схлапывается

По данным совместного исследования международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, январские продажи на авторынке РФ были худшими за 5 лет. В марте на рынок повлиял новый «черный лебедь», которого никто не ждал из-за чего падение продаж ускорилось до 63%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, жители России в марте 2022 года приобрели 55,1 тыс. легковых автомобилей (на 63% ниже показателей того же месяца предыдущего года).

Аналитики Gruzdev Analyze и FIT SERVICE отмечают, что март 2022 года оказался для российского авторынка одним из худших месяцев за последние годы. Более низкие продажи были зафиксированы только в начале локдауна 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В апреле уже ожидается падение порядка 80% и это будет самое сильное падение, даже ниже, чем в момент всеобщего ковидного локдауна, — отметил Александр Груздев.

По прогнозам экспертов агентства продажи новых автомобилей в 2022 году сократятся в 2 раза и составят порядка 800-850 тысяч автомобилей. Это оптимистичный прогноз.

Падение продаж новых автомобилей неизбежно приводит еще больше покупателей на вторичный рынок авто. Но и тут не всё так безоблачно — из-за двукратного повышения цен, спрос на подержанные автомобили также снижается. По данным сервиса по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод», вторичными автомобилями стали интересоваться на 20% меньше, чем в начале этого года.

— В нынешней ситуации происходит стагнация не только первичного, но и вторичного рынка автомобилей. В первую очередь это связано с экономической ситуацией в стране, а вкладывать деньги в автомобиль многие не решаются. Да и от продажи авто многие частные лица отказались до лучших времен. Думаю, к лету мы увидим более ясную картину по рынку, произойдет некий выход на плато, а к осени возобновятся продажи новых автомобилей, что позволит вторичному рынку вновь чувствовать себя более уверенно, — говорят автоэксперты «Автокода».

По оценке экспертов Gruzdev Analyze, продажи к уровню 1,5-1,6 млн автомобилей еще не вернутся в течение нескольких лет. Поэтому в первую очередь это ударит по дилерам, а через 2-3 года отразится на автосервисах. В результате, движущийся парк автомобилей сократится и на 1 января 2023 года примерно на 500 тысяч автомобилей.

— Если учесть, что на обслуживание 500 тысяч автомобилей требуется порядка 1200-1400 постов, учитывая, что на одной станции в среднем 4 поста, то получается 350 автосервисов станут лишними на рынке, — считает Александр Груздев.

Фото pixabay — Checkoff

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок запчасти Автосервис автомобили


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