Заболел? Обзаводись отдельной комнатой

Больных коронавирусом в нетяжелой форме могут оставить лечиться на дому только в том случае, если жилищные условия позволяют им самоизолироваться в отдельной комнате и таким образом снизить риск для родственников, проживающих с больным в одной квартире. Это распоряжение подписал Минздрав РФ.

— Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в приказе, — сообщает «Парламентская газета». — Медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В довесок пациенту и его близким должны дать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Стоит отметить, что не у многих жилищные условия сегодня позволяют такую роскошь, как отдельную комнату на время болезни. При этом в соцсетях то и дело появляются фото пациентов, лежащих в коридорах и даже на лестничных площадках медучреждений, переоборудованных под COVID-госпитали. Кроме того, новосибирцы сообщают о невозможности дозвониться до врача и вызвать его на дом в случае появления симптомов заболевания. А глава регионального Минздрава Константин Хальзов, выступая перед депутатами на сессии горсовета Новосибирска и регионального парламента, сообщает, что время вызова врача составляет от 1 до 3 минут.

По мнению депутата Госдумы от Новосибирской области Веры Ганзя, в текущих условиях новаторства от Минздрава РФ просто невозможны.

— Где места в больницах возьмут? — сообщает депутат в комментарии в соцсети. — Коридоры заняты! Где врачей возьмут? Лекарств нет! Хоть бы реальную ситуацию изучили. Гнать надо Минздрав вместе с губернаторами, которые выслуживаются перед федералами, занижая статистику заболевания. Медработникам платят через одного. Пока не докажешь, что работал с ковидными больными, выплату не получишь. А доказать невозможно. В районных центрах никто тестов не делает, надо в областной центр отвезти. И ждать очереди не один месяц. Терапевты, скорая, патологоанатомы — за бортом выплат. Хотя и им приходится иметь дело с ковидом.

На утро 9 ноября в регионе выявлены 18 913 случаев COVID-19 (+174 за сутки), в том числе у 1 226 детей. 15 442 пациента выписаны с выздоровлением (+52 за сутки), сообщили в оперативном штабе. Согласно сводке, скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек. В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.

Фото: pixabay.com, автор- Parentingupstream