Область готовится к новым ограничительным мерам

— Ситуация напряженная. Нам придется вводить новые ограничительные меры. На следующей неделе надо вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, кинотеатров в торговых центрах, — сообщил на еженедельном оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона также распорядился изучить ситуацию с зоопарком, чтобы избежать наплыва посетителей и обеспечить выполнение противоэпидемиологических требований.

— Что касается текущей ситуации. Мое мнение: нам удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для нормального планового функционирования системы здравоохранения по оказанию медпомощи ковид-больным. Но говорить о положительной динамике рано, пока переломить ситуацию нам не удается, — констатировал губернатор.

При этом глава региона не поддержал предложение руководителя областного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова о запрете появления подростков в торгово-развлекательных центрах без родителей.

— Если мы примем это решение, то нам придется признать, что дети опаснее взрослых, хотя еще летом нам говорили обратное, что дети в торговых центрах без родителей менее опасны, чем с родителями, — пояснил губернатор.

На минувшей неделе правительство области приняло решение о сокращении заполняемости стадионов с 50 до 30% при проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

В пятницу на пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть сообщил, что массовых мероприятий на Новый год в Новосибирске не будет. 29 октября пресс-служба правительства уведомила, что режим повышенной готовности в области продлевается до 31 декабря. С 26 октября в области снова введены частичные ограничения для предприятий общепита. Им запрещено работать с 24:00 и до 8:00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

На момент подготовки материала на сайте, где размещается официальная информация по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области, оперативные данные о заболевших отсутствовали.

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