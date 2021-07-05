Заболевшие COVID-19 получили по страховкам уже 828 млн рублей

Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в I квартале 2021 года на 8% превысили показатель за весь 2020 год и составили не менее 828 млн рублей, рассказали «Известиям» представители рынка. Основные причины — рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии.

— В 2020 году страховые компании и их агенты недостаточно объясняли клиентам условия таких страховок и что может быть исключением из покрытия, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Однако после выпуска рекомендаций ЦБ по улучшению информирования показатели по отказам в выплатах улучшились. С октября по февраль их процент снизился с 13,4 до 10,9%, а объем компенсаций значительно вырос. Так, до ноября 2020-го премии достигли 1616 млн рублей, выплаты — 106 млн, а с февраля по май — 709 млн и 372 млн соответственно. Причем за последний период некоторые полисы от ковида оказались убыточными для страховщиков.

— Прибыль рынка по страховкам от коронавируса в I квартале 2021 года составила 100–200 млн рублей, — считает генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. — При этом у компаний начали появляться дополнительные полисы, связанные с ковидом: от последствий прививки и, например, информационно-консультационные продукты, позволяющие обращаться по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов и т.д.

Андрей Дроздов также ожидает роста размера выплат за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля продуктов Роспотребнадзором.