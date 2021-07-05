Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

— Новосибирская область является одним из лидеров в стране по уровню развития ГЧП в сфере здравоохранения. Проекты по созданию семи поликлиник, поликлиники в Советском районе (ОбьГЭС), инфекционной больницы предполагают осуществление целевой эксплуатации новых объектов здравоохранения государственными медицинскими организациями. Также к нам в регион приходят инвесторы, готовые развивать медицинские проекты на условиях самостоятельной эксплуатации объектов здравоохранения. Это интересно и замечательно, но мы понимаем, что вызовы времени требуют взаимодействия и точечной работы с частными клиниками, которые уже давно работают на рынке медицинских услуг Новосибирской области, хорошо известны в регионе и обладают нужными для населения технологиями и квалификацией, — пояснил Infopro54 главный эксперт Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Помогайбо. — Привлечение бизнеса к решению обозначенных государственных задач позволит повысить скорость и эффективность достижения результата посредством «покупки» и внедрения уже существующих медицинских технологий и снижения издержек и затрат для создания инфраструктуры со стороны государства. Для получения полезных для граждан результатов здесь и сейчас мы обязаны прорабатывать эффективные способы организации медицинской помощи и использовать имеющийся ресурсный потенциал системы здравоохранения.

Именно поэтому, по его словам, представители АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», Сбербанка и Министерства здравоохранения Новосибирской области решили рассказать участникам регионального медицинского рынка — членам РОО «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири» (АРМОС) — о мерах поддержки предпринимателей в сфере здравоохранения, а также о возможности использования частными клиниками механизмов государственно-частного партнерства для работы в системе регионального здравоохранения.

— Анализ развития города, региональной системы здравоохранения и частных клиник как ее части не позволяют частным клиникам игнорировать задачи общественного здравоохранения, а государству — частные клиники. Законы жизни и конкуренции, ставят перед вами вопрос ребром: готовы ли вы выживать в новых условиях, адаптироваться к ним и продолжать развиваться? Если да, то нужно меняться и использовать новые финансовые инструменты для создания новых объектов, нужных региону, — заявил Константин Помогайбо, обращаясь к представителям ассоциации.

По его утверждению, от механизмов ГЧП в Новосибирской области ждут, прежде всего, обеспечения доступности медицинской помощи: введения новых объектов здравоохранения здесь и сейчас, точечного привлечения частных медицинских организаций для внедрения современных медицинских технологий (репродуктивные технологии, лучевая терапия, организация оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»), а также первичной медико-санитарной помощи (отдаленные районы города, оказание медицинской помощи отдельному контингенту лиц, медицинское обслуживание населения новых микрорайонов города).

Помимо этого, в рамках инфраструктурного проекта ГЧП своевременно разрешаются вопросы проектирования, строительства, ремонта объектов здравоохранения, приобретения, установки и технического обслуживания оборудования, а также вопросы технического присоединения объекта (энергетика, коммунальные сети, дороги и иные сети).

— Мы заинтересованы в эффективных эксплуатантах, которые создают объект здравоохранения и оказывают медицинскую помощь населению. Я предлагаю коллегам из медицинского сообщества Новосибирска изучить имеющиеся финансовые инвестиционные инструменты и оценить свои возможности, — подчеркнул Константин Помогайбо. — Механизмы ГЧП позволяют инвестору (частной медицинской организации) обеспечить минимальный гарантированный доход, объемы выделяемой медицинской помощи (при работе инвестора в системе ОМС) в долгосрочном периоде, а также разрешить вопросы интеграции частной клиники в систему регионального государственного здравоохранения (информационные системы, лекарственное обеспечение, соблюдение частной клиникой индикаторов качества организации медицинской помощи).

По словам директора центра развития ГЧП АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Алексея Коваленко, АИР готов оказать консалтинговую поддержку с проектами, которые предложат представители новосибирских медцентров: в разработке технического обоснования, бизнес-плана, подбору финансовых инструментов и т.д.

— С помощью ГЧП-проектов область с меньшими затратами решает проблему с необходимыми медучреждениями, так как приобретает технологию в целом, а не частями, как по ОМС. Кроме того, после завершения проекта, а также расчета области с партнером, объекты переходят в региональную собственность, — добавил генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов. — Государству выгодно привлекать в такие проекты бизнес, чтобы сократить издержки, а для бизнеса это возможность распределить риски эксплуатации объекта между государством и инвестором.

Советник председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» по направлению ГЧП Ольга Назаренко также отметила, что в банке есть инструмент для финансирования таких проектов, но сразу предупредила, что инициатор должен будет вложить в него 30% собственных средств.

Судя по вопросам, которые задавали участники встречи, интерес к такому сотрудничеству с государством у новосибирских медицинских центров есть.

— Могли бы вы озвучить список потребностей, который есть у Новосибирской области, чтобы мы с коллегами его проанализировали и оценили? — поинтересовался учредитель РОО «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири» Михаил Андрушкевич, обращаясь к Помогайбо и представителям АИРа.

Он также пообещал предоставить список встречных предложений от ассоциации.

За 10 лет в России реализованы 190 ГЧП проектов в сфере медицины, в том числе из них 49 занимаются гемодиализом, 19 — лучевой диагностикой, 25 проектов — первичной медпомощью, 36 — оказанием спецпомощи.

Напомним, в мае делегация АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» провела в Москве роуд-шоу и представила инвесторам проекты, которые регион готов реализовывать в рамках концессии и соглашений о ГЧП. Всего в рамках мероприятия был представлен 21 проект на общую сумму более 11 млрд рублей. В этом списке находится проектирование, создание и техобслуживание двух стационарных отделений скорой медицинской помощи в правобережной и левобережной частях Новосибирска (на улицах Тургенева и Танкистов) на 240 койко-мест общей площадью 10 тысяч кв. м. Объект предлагается реализовывать в формате ГЧП, срок соглашения — 15 лет, ориентировочный объем инвестиций — 3 млрд рублей. Кроме того, в рамках соглашения возможно оказание платных услуг по дополнительным направлениям деятельности, которые не противоречат функциональному назначению объекта соглашения. Инвестор должен ввести объекты в эксплуатацию в течение 3 лет с даты заключения соглашения.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирской области в рубрике «Медицинские клиники» зарегистрированы 283 компании.