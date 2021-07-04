Интересное имущество «Сибмоста» продают на торгах

Конкурсный управляющий АО «Сибмост» Сергей Богданов инициировал несколько торгов по продаже имущества ранее одной из крупнейших дорожных организаций Сибири, которая находится в стадии банкротства.

На одном из торгов продается недвижимость компании, расположенная в центре Новосибирска — на Вокзальной магистрали,15 общей площадью 435 кв метров: стартовая цена 19 млн руб. В списке лотов также вертолет и комплектующие к нему — за 24 млн руб. На вторых торгах выставлено имущество, расположенное на 2-й Станционной, 28\1 — общей площадью 4,1 тыс кв метров (склад, административное здание, гараж) и земельный участок — 28 тыс кв м. Начальная цена лота — 75 млн руб. Во второй лот входит недвижимость и земельный участок в селе Раздольное, ул. Строителей, д.1/3 — 42 млн руб. На все имущество наложено обременение, часть находится в залоге у банков-кредиторов.

На третьи торги выставлена автотехника «Сибмоста» — всего 151 лот: легковые автомобили (Lexus, Land Cruiser, Toyota Camry), спецтехника и т.д.

Организатор торгов — ООО «Межрегионконсалт».

Дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В феврале 2020 года временный управляющий обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об утверждении мирового соглашения, указывая, что это решение принято большинством голосов на собрании кредиторов компании. Согласно условиям мирового, должник предлагал погасить требования конкурсных кредиторов на условиях прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком 7,5 лет. Суд отказал, предложив еще раз обсудить ситуацию с кредиторами. В марте кредиторы приняли решение о завершении процедуры наблюдения и переходе на стадию мирового соглашения. В собрании кредиторов приняли участие кредиторы должника, имеющие 89% голосов (общая сумма задолженности по всем кредиторам 7,9 млрд рублей). За заключение мирового соглашения проголосовали кредиторы, обладающие 65,66% голосов. Однако, «Сибмост» не предоставил суду доказательства того, что может исполнить условия мирового соглашения, так как у него отсутствовали доходы и имущество. В итоге в мае суд решил отказать в утверждении мирового соглашения. АО «Сибмост» было признано банкротом. В компании было открыто конкурсное производство на 6 месяцев. «Сибмост» пытался оспорить это решение, но безуспешно. В августе седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Новосибирской области о введении банкротства в АО «Сибмост» без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ».