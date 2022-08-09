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Получайте кешбэк за каждый второй заказ в «Самокате» по карте «Мир»

  • 09/08/2022, 18:30
Владельцы карт «Мир» Банка «Левобережный» могут экономить с сервисом быстрой доставки товаров «Самокат». Оплачивайте картой любые товары и получайте кешбэк 10%.

новости бизнесаАкция проходит с 1 августа по 30 сентября 2022 г. Как получать выгоду и экономить на покупках:

  • зарегистрируйтесь на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
  • оплачивайте покупки в мобильном приложении «Самокат» картой «Мир»;
  • получайте кешбэк 10% за каждый второй заказ.

Максимальная сумма кешбэка – 500 рублей за весь период акции. Деньги возвращаются на карту в среднем в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее об акции читайте на сайте «Мир».

«Самокат» является одним из крупнейших в России онлайн-сервисов экспресс-доставки продуктов и товаров для дома. Занимает 2-е место после Яндекс.Еды по числу доставленных заказов, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли. Сервис предлагает более 2 500 различных товаров, в том числе собственной торговой марки. Доставка осуществляется бесплатно за 15-30 минут.

Также напомним, что до 12 августа действует акция с сетью магазинов «Пятёрочка». За каждую вторую покупку от 1500 рублей по карте «Мир» возвращается кешбэк 15%, максимум – 500 рублей. Акция требует активации на сайте или в приложении «Привет, Мир!».

Если у вас еще нет карты «Мир», закажите ее на сайте, в BL-Online или любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Также есть возможность оформить цифровую карту в мобильном приложении BL-Online, она моментально активируется и ей сразу можно оплачивать покупки.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кэшбэк Банк Левобережный


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