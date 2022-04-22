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Зачем нужен геотекстиль под щебень: виды геотекстиля

  • 22/04/2022, 14:28
Строительство дорожек неотъемлемая часть обустройства любого дачного участка на при домовой территории. Для того чтобы было не только функционально, но и красиво и долговечно к этому вопросу стоит подойти при планировании строительства особенно тщательно.

Один из лучших вариантов это сделать многослойную дорожку проложив между слоями геотекстиль (подробнее тут: https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geotekstil/pod-shcheben/). Между песком и щебнем делают специальную прокладку, которая не только не позволит быстро размыть почву, но и предотвратит воздействие низких температур, укрепляя конструкцию в целом. Техника применения геотекстиля проверена и испытана годами, её успешно используют при благоустройстве придомовых территорий муниципальных зданий, парков, облагораживании зеленых участков. Используется также при строительстве и ремонте домов и дорог. Хорошо подходит для фундамента, позволяя фильтровать сыпучие материалы, пропуская воду, достигают высокой прочности конструкции.

Виды геотекстиля

В зависимости от назначения геотекстиль (смотрите на сайте https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geotekstil/ukryvnoy/) различается по своей плотности, отличаются и его функции. Рассмотрим подробнее виды геотекстиля.

  • Полипропиленовый

Данный вид отличается высокой плотностью и износостойкостью. Главный компонент его состава – это непереработанное сырье. Из недостатков можно отметить непереносимость солнечных лучей и высокую стоимость. Для защиты от воздействий ультрафиолетом материал в его состав добавляют химические стабилизаторы.

  • Полиэфирный

Полиэфирные волокна данного материала изготавливаются из вторичного сырья. Зачастую это экономичное и прочное сырье служит для малоэтажного строительства и облагораживания приусадебных территорий.

  • Тканый

Обычно используеться для дорожного строительства, подпорных укреплений, а также комплексных строительных работ. Отличается своей структурой: состоит из переплетения продольных и поперечных волокон. Это придает особенно высокую прочность растяжения.

  • Нетканый

К этому виду геотекстиля относяться сразу несколько разных по структуре материалов.

Иглопробивной геотекстиль используют для строительства ландшафтных решений в частном секторе. Один из его плюсов это дешевизна и доступность данного материала, плотность которого не превышает 150-350 г/м2. Изготавливают его из полимерных волокон разной длинны, коротких и длинных. Синтетическое полотно благодаря этому получаеться прочным и эффективным для фильтрации грунта.

Еще один вид нетканного геотекстиля это термоскрепленный. Данный вид изготавливаеться из специальных волокон на основе полипропилена. Идеально подойдет для благоустройства придомовых территорий и садовых участков, ландшафтных работ, для любой работы с почвой где много зелени. Благодаря тому, что он пропускает и удерживает влагу в засушливый сезон это станет незаменимым подспорьем для вырпщивания растений и сокращения числа поливов. Однако низкий эффективность фильтрации делает этот материал не желательным при использовании в строительстве фундаментов, дренажных конструкций, прокладки дорог.

  • Спандбонд

Этот укрывной вид геотекстиля хорошо подходит для работы в придомовых территориях, садах. Изготавливаеться по фильерной технологии из полимерных мотонитей. Такая технология обеспечивает высокое качество, волокно созданное из экологически чистых материалов обладает хорошей фильтрацией при небольшой плотности. Спандбонд отлично подходит для укрытия грядок, декоративной обсыпки клумб, облагораживания садовых дорожек, мульчирования почвы.

Правильно подобранный геотекстиль позволит не только придать эстетический вид ухоженным дворовым дорожкам, но и обеспечить качественное укрытие для грядок, хороший дренаж почвы и твердый фундамент дома. Благодаря правильной технологии укладки полотна возможно сильно продлить срок службы построенных объектов.

Фото с сайта Бикра

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Теги : сад и огород


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