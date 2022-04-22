Рекламодателям

Кикшерингу в Новосибирске вынесли «последнее предупреждение»

  • 22/04/2022, 15:12
Автор:
новости Новосибирска
Предпринимателям грозят изъятием самокатов за неуплату аренды. Компании платить готовы, но формальная сторона дела оказалась слишком трудоемкой как для них, так и для власти.

Двум кикшеринговым компаниям, Whoosh и «Юрент», оказывающим услуги по прокату самокатов в Новосибирске, до 4 мая объявлено «последнее китайское предупреждение». К этом сроку они должны либо официально заключить с мэрией договоры аренды участков, используемых под стоянки самокатов, либо, что называется, идти восвояси. В противном случае самокаты, припаркованные где придется, будут изъяты с участием контролирующих органов в рамках исполнительного производства. Об этом во время брифинга журналистам новосибирских СМИ сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. По словам чиновника, в настоящее время только одна компания   Whoosh   заключила 28 договоров аренды, но пока на территории одного района Новосибирска   Октябрьского.

  Для нас главное, чтобы компания заключила договор и начала, как прописывает законодательство РФ, платно пользоваться землей,   говорит руководитель департамента.  Не хотел бы обвинять бизнес в каких-то злонамерениях. Наоборот, мы готовы способствовать развитию этой услуги, потому что она востребована горожанами, экологична, это прекрасно, когда можно из точки А в точку Б переехать, используя самокаты как вид транспорта. Мы как раз всячески стараемся, способствуем тому, чтобы этот бизнес работал, и не планируем каких-то дополнительных требований, затягивания гаек при условии, что соглашения будут соблюдаться.

новости Новосибирска

Бизнес добровольно-принудительно склоняют к оформлению участков под размещение самокатов

Арендная плата для кикшеринговых компаний, как сообщает Витухин, составит 190 рублей за квадратный метр в месяц.

 Это абсолютные копейки, говорит чиновник. На одном квадратном метре могут стоять 56 самокатов. Фирмы зарабатывают на каждом самокате каждую минуту, когда он едет. Мое личное мнение: любой бизнес будет стараться сэкономить до тех пор, пока его не поставят в жесткие рамки, когда он просто обязан будет заплатить. Поэтому мы после 4 мая и планируем применить изъятие, чтобы бизнес не рассказывал нам сказки, что тяжело оформлять, не хватает людей, нет знания, где территория какого собственника. Слушайте, но мы тоже люди загруженные: в Октябрьском районе заявки на обслуживание земли готовили специалисты администрации района. Уже есть поручение мэра: всем администрациям районам помочь компаниям подготовить эти приложения-схемы размещения парковок.

Как пояснили корреспонденту Infopro54 в Whoosh, сейчас компания продолжает согласовательную работу и с администрациями других районов Новосибирска, на территории которых оказывает услуги.

 Whoosh занимается согласованием парковок во всех районах присутствия сервиса в Новосибирске, сообщают в кикшеринговой компании.  Процесс идет, но он объективно достаточно трудоемкий и требует времени. Документы подаются на каждый участок, и каждая парковка согласуется отдельно.

В то же время, по информации компании, возможность уложится в указанный начальником профильного департамента мэрии срок в первую очередь зависит от расторопности районных администраций.

 Это трудоемкий процесс, сервису для продолжения работы транспортного сценария использования самокатов необходимы около тысячи парковок в Новосибирске,  говорится в комментарии Whoosh. Когда завершим согласование зависит и от того, сколько времени потребуется администрации на обработку и принятие решений по нашим заявкам.

В компании Urent также сообщают, что в настоящий момент идет работа по получению разрешений на парковки.

новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска хочет, чтобы кикшеринговые компании платили за аренду земли

Мэрия, со своей стороны, отказываться от кикширеговых услуг на территории Новосибирска не планирует, тем более что это не позволяют сделать нормы ПДД.

 Мы получили запросы от некоторых депутатов областного совета с требованием вообще запретить самокаты в городе,  напоминает Витухин.  Даже если бы мы очень хотели (а мы не хотим), мы бы не смогли запретить движение самокатов, потому что они приравнены к пешеходам. Мы не можем запретить движение пешеходов по тем же самым тротуарам, у нас на это нет законных полномочий и оснований.

Ранее главе города Анатолию Локтю поступало официальное обращения от первого вице-спикера Заксобрания, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Панферова с требованием полностью запретить движение самокатов по городу.

 Наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротуарам Новосибирска, чтобы не попасть под колеса оголтело несущихся самокатчиков,  говорилось в обращении.  В целях безопасности и сохранения здоровья жителей и гостей города убедительно прошу Вас — проявите принципиальность, не подписывайте соглашения с кикшеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов.

Напомним, что годом ранее мэрия Новосибирска и кикшеринговые компании в рамках соглашения определили допустимые на тех или иных участках города скоростные режимы, а также перечень мест, где парковка самокатов запрещена.

Фото автора

827

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Парковки Мэрия кикшеринг аренда


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Приставы запутались в спорткарах Marussia

Тем временем автомобиль, собранный новосибирскими конструкторами, уехал на гоночные испытания.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

В Ордынском районе создают клубничную ферму

Фермеры планируют выращивать урожай практически круглый год.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Массового импортозамещения в фармацевтике пока не происходит

Для системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности на федеральном уровне запустили специальную программу поддержки.
Читать статью >>
новости Новосибирска

За квартал новосибирцы заключили более 200 тыс сделок с недвижимостью

Это на 26% больше, чем годом ранее.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

22/04/2022, 17:51

Приставы запутались в спорткарах Marussia

22/04/2022, 17:30

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

22/04/2022, 16:22

Производитель модульных зданий увеличит выпуск продукции на 30%

22/04/2022, 16:00
Популярное

С 1 мая в Новосибирске начнется противоклещевая обработка территорий

22/04/2022, 15:33

Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

20/04/2022, 14:02

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» снизил тариф за выдачу банковских гарантий по госконтрактам в сфере медицины

22/04/2022, 18:36

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке

22/04/2022, 18:14

Уже год в АО «РЭС» поощряют граждан за сообщения о хищении электроэнергии

22/04/2022, 16:15

ВТБ сохранил 85% клиентской базы после перевода клиентов к сторонним брокерам

22/04/2022, 11:02

Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитам

22/04/2022, 10:50

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Финансы

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

Политика

новости Новосибирска

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Недвижимость

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

За квартал новосибирцы заключили более 200 тыс сделок с недвижимостью

Росреестр прекращает прием документов от участников сделок с недвижимостью

Новостройка или вторичка в Новосибирске — что выбрать?

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

новости бизнеса

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

Агропром

Новости Новосибирска

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Транспорт

новости Новосибирска

За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Медицина

Новости Новосибирска

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Авто

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости бизнеса

Открыт прием заявок на конкурс «Ближний круг-2022»

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Новосибирский областной инновационный фонд занял второе место в рейтинге региональных операторов «Сколково»

Группа «ВИС» обвинила бастующих водителей мусоровозов в саботаже

Росреестр прекращает прием документов от участников сделок с недвижимостью

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска