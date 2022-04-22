Кикшерингу в Новосибирске вынесли «последнее предупреждение»

Двум кикшеринговым компаниям, Whoosh и «Юрент», оказывающим услуги по прокату самокатов в Новосибирске, до 4 мая объявлено «последнее китайское предупреждение». К этом сроку они должны либо официально заключить с мэрией договоры аренды участков, используемых под стоянки самокатов, либо, что называется, идти восвояси. В противном случае самокаты, припаркованные где придется, будут изъяты с участием контролирующих органов в рамках исполнительного производства. Об этом во время брифинга журналистам новосибирских СМИ сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. По словам чиновника, в настоящее время только одна компания — Whoosh — заключила 28 договоров аренды, но пока на территории одного района Новосибирска — Октябрьского.

— Для нас главное, чтобы компания заключила договор и начала, как прописывает законодательство РФ, платно пользоваться землей, — говорит руководитель департамента. — Не хотел бы обвинять бизнес в каких-то злонамерениях. Наоборот, мы готовы способствовать развитию этой услуги, потому что она востребована горожанами, экологична, это прекрасно, когда можно из точки А в точку Б переехать, используя самокаты как вид транспорта. Мы как раз всячески стараемся, способствуем тому, чтобы этот бизнес работал, и не планируем каких-то дополнительных требований, затягивания гаек при условии, что соглашения будут соблюдаться.

— Это абсолютные копейки, — говорит чиновник. — На одном квадратном метре могут стоять 5—6 самокатов. Фирмы зарабатывают на каждом самокате каждую минуту, когда он едет. Мое личное мнение: любой бизнес будет стараться сэкономить до тех пор, пока его не поставят в жесткие рамки, когда он просто обязан будет заплатить. Поэтому мы после 4 мая и планируем применить изъятие, чтобы бизнес не рассказывал нам сказки, что тяжело оформлять, не хватает людей, нет знания, где территория какого собственника. Слушайте, но мы тоже люди загруженные: в Октябрьском районе заявки на обслуживание земли готовили специалисты администрации района. Уже есть поручение мэра: всем администрациям районам помочь компаниям подготовить эти приложения-схемы размещения парковок.

Арендная плата для кикшеринговых компаний, как сообщает Витухин, составит

Как пояснили корреспонденту Infopro54 в Whoosh, сейчас компания продолжает согласовательную работу и с администрациями других районов Новосибирска, на территории которых оказывает услуги.

— Whoosh занимается согласованием парковок во всех районах присутствия сервиса в Новосибирске, — сообщают в кикшеринговой компании. — Процесс идет, но он объективно достаточно трудоемкий и требует времени. Документы подаются на каждый участок, и каждая парковка согласуется отдельно.

В то же время, по информации компании, возможность уложится в указанный начальником профильного департамента мэрии срок в первую очередь зависит от расторопности районных администраций.

— Это трудоемкий процесс, сервису для продолжения работы транспортного сценария использования самокатов необходимы около тысячи парковок в Новосибирске, — говорится в комментарии Whoosh. — Когда завершим согласование — зависит и от того, сколько времени потребуется администрации на обработку и принятие решений по нашим заявкам.

В компании Urent также сообщают, что в настоящий момент идет работа по получению разрешений на парковки.

— Мы получили запросы от некоторых депутатов областного совета с требованием вообще запретить самокаты в городе, — напоминает Витухин. — Даже если бы мы очень хотели (а мы не хотим), мы бы не смогли запретить движение самокатов, потому что они приравнены к пешеходам. Мы не можем запретить движение пешеходов по тем же самым тротуарам, у нас на это нет законных полномочий и оснований.

Мэрия, со своей стороны, отказываться от кикширеговых услуг на территории Новосибирска не планирует, тем более что это не позволяют сделать нормы ПДД.

Ранее главе города Анатолию Локтю поступало официальное обращения от первого вице-спикера Заксобрания, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Панферова с требованием полностью запретить движение самокатов по городу.

— Наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротуарам Новосибирска, чтобы не попасть под колеса оголтело несущихся самокатчиков, — говорилось в обращении. — В целях безопасности и сохранения здоровья жителей и гостей города убедительно прошу Вас — проявите принципиальность, не подписывайте соглашения с кикшеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов.

Напомним, что годом ранее мэрия Новосибирска и кикшеринговые компании в рамках соглашения определили допустимые на тех или иных участках города скоростные режимы, а также перечень мест, где парковка самокатов запрещена.