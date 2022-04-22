Кикшерингу в Новосибирске вынесли «последнее предупреждение»

Двум кикшеринговым компаниям, Whoosh и «Юрент», оказывающим услуги по прокату самокатов в Новосибирске, до 4 мая объявлено «последнее китайское предупреждение». К этом сроку они должны либо официально заключить с мэрией договоры аренды участков, используемых под стоянки самокатов, либо, что называется, идти восвояси. В противном случае самокаты, припаркованные где придется, будут изъяты с участием контролирующих органов в рамках исполнительного производства. Об этом во время брифинга журналистам новосибирских СМИ сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. По словам чиновника, в настоящее время только одна компания — Whoosh — заключила 28 договоров аренды, но пока на территории одного района Новосибирска — Октябрьского.
— Для нас главное, чтобы компания заключила договор и начала, как прописывает законодательство РФ, платно пользоваться землей, — говорит руководитель департамента. — Не хотел бы обвинять бизнес в каких-то злонамерениях. Наоборот, мы готовы способствовать развитию этой услуги, потому что она востребована горожанами, экологична, это прекрасно, когда можно из точки А в точку Б переехать, используя самокаты как вид транспорта. Мы как раз всячески стараемся, способствуем тому, чтобы этот бизнес работал, и не планируем каких-то дополнительных требований, затягивания гаек при условии, что соглашения будут соблюдаться.
— Это абсолютные копейки, — говорит чиновник. — На одном квадратном метре могут стоять 5—6 самокатов. Фирмы зарабатывают на каждом самокате каждую минуту, когда он едет. Мое личное мнение: любой бизнес будет стараться сэкономить до тех пор, пока его не поставят в жесткие рамки, когда он просто обязан будет заплатить. Поэтому мы после 4 мая и планируем применить изъятие, чтобы бизнес не рассказывал нам сказки, что тяжело оформлять, не хватает людей, нет знания, где территория какого собственника. Слушайте, но мы тоже люди загруженные: в Октябрьском районе заявки на обслуживание земли готовили специалисты администрации района. Уже есть поручение мэра: всем администрациям районам помочь компаниям подготовить эти приложения-схемы размещения парковок.
Как пояснили корреспонденту Infopro54 в Whoosh, сейчас компания продолжает согласовательную работу и с администрациями других районов Новосибирска, на территории которых оказывает услуги.
— Whoosh занимается согласованием парковок во всех районах присутствия сервиса в Новосибирске, — сообщают в кикшеринговой компании. — Процесс идет, но он объективно достаточно трудоемкий и требует времени. Документы подаются на каждый участок, и каждая парковка согласуется отдельно.
В то же время, по информации компании, возможность уложится в указанный начальником профильного департамента мэрии срок в первую очередь зависит от расторопности районных администраций.
— Это трудоемкий процесс, сервису для продолжения работы транспортного сценария использования самокатов необходимы около тысячи парковок в Новосибирске, — говорится в комментарии Whoosh. — Когда завершим согласование — зависит и от того, сколько времени потребуется администрации на обработку и принятие решений по нашим заявкам.
В компании Urent также сообщают, что в настоящий момент идет работа по получению разрешений на парковки.
— Мы получили запросы от некоторых депутатов областного совета с требованием вообще запретить самокаты в городе, — напоминает Витухин. — Даже если бы мы очень хотели (а мы не хотим), мы бы не смогли запретить движение самокатов, потому что они приравнены к пешеходам. Мы не можем запретить движение пешеходов по тем же самым тротуарам, у нас на это нет законных полномочий и оснований.
Ранее главе города Анатолию Локтю поступало официальное обращения от первого вице-спикера Заксобрания, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Панферова с требованием полностью запретить движение самокатов по городу.
— Наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротуарам Новосибирска, чтобы не попасть под колеса оголтело несущихся самокатчиков, — говорилось в обращении. — В целях безопасности и сохранения здоровья жителей и гостей города убедительно прошу Вас — проявите принципиальность, не подписывайте соглашения с кикшеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов.
Напомним, что годом ранее мэрия Новосибирска и кикшеринговые компании в рамках соглашения определили допустимые на тех или иных участках города скоростные режимы, а также перечень мест, где парковка самокатов запрещена.
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