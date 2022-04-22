Рекламодателям

Как без проблем снять квартиру в Новосибирске: сервис «Этажи»

  • 22/04/2022, 13:52
Поиски квартиры для аренды могут длиться бесконечно: то комнат недостаточно, то санузел совсем не подходит. Теперь снять квартиру стало легче – сайт «Этажи» предоставляет возможность быстрой аренды квартир в городе Новосибирск.

Порой аренда квартиры – дело непростое. Бесконечный подбор квартир и безрезультативные встречи с арендодателями затрачивают много сил и энергии. Теперь снимать квартиру в Новосибирске стало проще – благодаря сайту онлайн-объявлений «Этажи».

Как снять квартиру через сайт «Этажи»

Сайт «Этажи» предоставляет возможность просматривать онлайн объявления по сдаче квартир в аренду.

Выбрать квартиру в Новосибирске можно как по поиску, воспользовавшись умным фильтром (например, сайт может показывать столько студии, или только трехкомнатные квартиры) или интерактивной картой Новосибирска. С помощью карты можно удобно выбрать квартиру в зависимости от месторасположения. На карте же отображаются цены за предложения – это делает выбор квартиры простым и быстрым. Расширенный фильтр может также сортировать квартиры по отделке, площади, окнам, периодом аренды, укомплектованности, наличием кондиционера и т.д.

Карточки каждой квартиры при поиске заполнены максимально информативно. Так, в них указываются имя собственника, площадь, стоимость аренды за месяц или день, характеристики объекта и подробное описание самой квартиры. Дополнительные параметры, такие как техника, мебель, тип санузла и услуги так же указываются в карточке. При возникновении дополнительных вопросов интерфейс сайта позволяет связаться с собственником как через номер телефона, так и через популярные мессенджеры.

Для удобства пользователей сайт сразу отображает, входит ли плата за коммунальные услуги в стоимость квартиры, а также предоставляются ли короткие сроки аренды. К объявлению также прилагается галерея фотографий квартиры с разных углов и ракурсов – это делает выбор квартиры удобным.

Почему стоит снимать квартиры через «Этажи»?

«Этажи» – это удобный сервис по аренде квартир в Новосибирске. Вот почему стоит обращаться сюда:

  • Сайт отличается интуитивно понятным интерфейсом и лаконичным, не перегруженным лишними элементами дизайном.
  • К каждому объявлению на сайте прилагается подробная карточка, где указана вся важная информация про квартиру и дом, где жилье располагается.
  • При выборе можно сразу найти контакты хозяина, чтобы связаться с ним, договориться о просмотре или задать вопросы.

Обращаясь в «Этажи» за арендой жилья в Новосибирске, можно сэкономить свое время, арендовав подходящую квартиру без лишних действий и вопросов.

Фото с сайта pixabay.com

316

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

В Ордынском районе создают клубничную ферму

22/04/2022, 13:40

Открыт прием заявок на конкурс «Ближний круг-2022»

22/04/2022, 13:20

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

22/04/2022, 12:25

Массового импортозамещения в фармацевтике пока не происходит

22/04/2022, 11:53
Популярное

С 1 мая в Новосибирске начнется противоклещевая обработка территорий

22/04/2022, 15:33

Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

20/04/2022, 14:02

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ сохранил 85% клиентской базы после перевода клиентов к сторонним брокерам

22/04/2022, 11:02

Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитам

22/04/2022, 10:50

Ипотечные программы Банка «Левобережный» стали доступнее для жителей Сибири

21/04/2022, 19:11

ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%

21/04/2022, 17:00

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Финансы

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

Политика

новости Новосибирска

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Недвижимость

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

За квартал новосибирцы заключили более 200 тыс сделок с недвижимостью

Росреестр прекращает прием документов от участников сделок с недвижимостью

Новостройка или вторичка в Новосибирске — что выбрать?

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Агропром

Новости Новосибирска

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Транспорт

новости Новосибирска

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

Медицина

Новости Новосибирска

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Авто

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости бизнеса

Открыт прием заявок на конкурс «Ближний круг-2022»

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Новосибирский областной инновационный фонд занял второе место в рейтинге региональных операторов «Сколково»

Группа «ВИС» обвинила бастующих водителей мусоровозов в саботаже

Росреестр прекращает прием документов от участников сделок с недвижимостью

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска