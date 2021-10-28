Зачем обучаться корейскому языку?

Подавляющая часть курсов ориентирована на стандартные языки, но есть масса людей, которых влечет Азия. Корейский в Москве можно выучить в сжатые сроки, стоимость занятий вполне приемлемая. Для этого нужно записаться на курсы.

Изучение корейского языка в центре «Евразия»

В центре «Евразия» применяется уникальная методика, разработанная еще в 2004 году и доказавшая свою эффективность на практике. Ее суть заключается в том, что занятия проводят не только русскоязычные педагоги, но и носители языка, причем одновременно.

Азиатская культура необъятна, а изучение корейского дает возможность в нее погрузиться. Обучение проходит с увлечением – это и есть залог успеха.

Главные аргументы в пользу изучения корейского языка

Изучение корейского языка будет полезно всем, кто планирует поездку в Азию с целью:

трудоустройства;

учебы;

отдыха.

Во всем мире на корейском говорит больше 80 млн. людей.

Корея входит в список быстроразвивающихся стран, у нее имеется огромный потенциал в плане экономики. Власти этого государства особое внимание уделяют научно-техническому прогрессу, развивают медицину. Корея привлекает туристов уникальной культурой, у нее очень богатая история. Сюда едут, чтобы работать, заниматься бизнесом, учиться.

Знание английского уже давно стало обыденным явлением, дети начинают осваивать его еще до поступления в школу. Но все экономические перспективы обращены в сторону Востока. Иностранцев, которые знают их язык, корейцы уважают. Его изучение является беспроигрышным вариантом. Из всех азиатских языков советуем остановиться именно на нем. Он прекрасно дополнит английский, поможет хорошо устроиться в жизни.

Работать в Корее не только престижно, в этой стране труд иностранцев достойно оплачивается. Ежегодно все больше людей переезжает в Азию с рабочими целями. У кого-то это регулярные командировки, а кто-то налаживает в Корее бизнес. Некоторым удается трудоустроиться по специальности и начать новую жизнь. И всем этим людям требуется знание корейского языка, погружение в местный менталитет и культуру.

Тем, кто знает иностранный, гораздо проще получить работу в солидной компании. Этот навык особенно важен в общении с деловыми партнерами из Кореи, при его наличии не нужно прибегать к услугам переводчиков, которые далеко не всегда высоко квалифицированы и могут искажать смысл сказанного, что потом приводит к недопониманию.

Очень престижно иметь корейское образование, его ценят во многих государствах. Обучаться в университетах Кореи без знания языка очень сложно. Многим приходится учить его параллельно, но лучше начать делать это заранее, записавшись на курсы для начинающих.

Один из плюсов обучения в Корее заключается в том, что студенческую визу в эту страну оформить гораздо проще и быстрее, чем для въезда в другие государства.

Среди изучающих корейский язык немало тех, кто делает это с целью туристической поездки. Далеко не все желают следовать за гидом и слушать его невыразительную речь, ограничиваться определенными маршрутами и посещать только те лавки с сувенирами, которые в них вписываются.

Со знанием языка можно по-настоящему окунуться в аутентичную атмосферу, изучить местные обычаи, поговорить с коренными корейцами. Знакомство со страной и ее историческим наследием не будет полным без самостоятельных прогулок, посещения местных базаров и магазинчиков, общения с жителями.

Если в планах значится визит в Корею, нужно освоить несколько фраз, чтобы без проблем здороваться, прощаться, спрашивать как пройти в ту или иную сторону. Многие втягиваются в процесс и проходят полный курс, после чего изъявляют желание переехать в эту страну насовсем или отправиться в длительное путешествие.

Корея испытывает потребность в квалифицированных специалистах в различных областях, шансы найти достойную работу очень высоки, но только при уверенном владении языком. Это существенно упростит жизнь и станет огромным преимуществом в резюме на этапе трудоустройства.

Что дает окончание курсов корейского языка

По окончании обучения в центре «Евразия» выдается сертификат государственного образца. У образовательного учреждения имеется лицензия и это один из главных аргументов для того, чтобы записаться на курсы как можно быстрее.

Студенты «Евразии» в Москве могут получить международный сертификат из Кореи, который послужит подтверждением достигнутого ими уровня. Его наличие открывает массу возможностей. Можно отправиться в Корею на каникулы и даже рассмотреть вариант с проживанием в этой замечательной стране.