Виды печей для отопления помещений в России

В этой статье мы расскажем о трех других популярных в нашей стране видах печей, которые сегодня практически не используются, а когда-то были важной частью повседневной жизни наших предков.

Печь Утермарка

Иоганн Утермарк — российский архитектор немецкого происхождения, который в 1820 году изобрел замечательную кирпичную печь для отопления помещений. В последующие 30 лет популярность печи только росла и оставалась высокой вплоть до середины 20 века.

Это тонкостенная печь, выложенная в четверть кирпича. Ее корпус представляет собой вертикально расположенный цилиндр, а снаружи она помещена в металлический футляр.

Топливная камера имеет глухой под. Уникальная в этой печке система дымооборотов. Она последовательная с 3-6 вертикальными каналами. При этом продукты сгорания направляются в отдельно стоящую трубу. Она может быть стенной или насадной и носит названия корневой. КПД такой печки достигает 50%.

Голландка

Голландки или Голландские печи были очень популярны в начале 18 века и активно использовались до начала 20 века и даже позже. Это также кирпичная печь, которая применялась для отопления жилых помещений, в том числе крестьянских изб.

Интересно, что голландкой печь называли в основном на севере и в европейской части России, а на юге было распространено другое название — груба или грубка.

Печь представляет собой высокую прямоугольную конструкцию с большой топочной камерой. Колосниковая решетка отсутствует, воздух поступает из помещения, через приоткрытую топочную дверцу. Дымоход у таких печей многооборотный, он состоит из нескольких вертикальных каналов (как правило, от 3 до 10), при этом при продвижении по ним продуктов сгорания, они остывают. Из-за неравномерной температуры поверхность печи может покрываться трещинами, что приводит к выходу из строя. Если сегодня с проблемой разницы температур в печах помогает бороться утеплитель для дымохода, тогда этот вопрос был почти нерешаемым. Ко всему прочему добавлялась и проблема плохой тяги. К плюсам данной конструкции относятся простота устройства и хороший прогрев нижней части.

Шведка

Шведка или Шведская печь появилась в России позже, уже после Второй мировой войны, в середине 20 века. Это кирпичная печь, которая одновременно служит для обогрева помещения и приготовления пищи. Она оборудована варочной поверхностью (как правило, металлической плиткой, которая встроена в специальную нишу) и подобием современного духового шкафа.

Это высокая прямоугольная печь, топочная камера оборудована колосниковыми решетками. Дымоход можно переводить в летний или зимний режим (в летнем работает только «плита»).