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Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

  • 28/10/2021, 19:09
Новости Новосибирска
В новые медучреждения, полигоны для утилизации ТКО и кампус НГУ.

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки еще восьми регионов на предоставление субъектам Российской Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов. Среди них и заявка Новосибирской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

— В эту заявку мы включили мероприятия, направленные на снятие ограничений по социальным объектам в первую очередь — в перспективных новых жилых районах. Привлекательность жилья и строительства в новых районах сдерживается отсутствием объектов образования и медицины первичного звена. И если по школам мы эту проблему решаем за счет концессий, то строительство поликлиник ведем на условиях ГЧП. И по этому направлению мы хотели бы использовать поддержку через инвестиционные бюджетные кредиты, — отметил в ходе совещания с зампредседателем правительства РФ Маратом Хуснуллиным губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первый блок заявки Новосибирской области включает проекты здравоохранения. Это строительство восьми поликлинических центров в микрорайонах Новосибирска и инфекционной больницы. Средства планируется направить на строительство коммуникаций к этим объектам и выплату капитальных грантов.

Второй блок — проекты ЖКХ. За счет бюджетных кредитов регион намерен комплексно решить проблему отсутствия инфраструктуры ТКО — построить семь межрайонных комплексов и полигонов в соответствии с региональной территориальной схемой. Средства инфраструктурного бюджетного кредита планируется направить на капитальный грант инвестору, что позволит снизить тарифную нагрузку для населения. Еще два проекта этого блока направлены на модернизацию тепловых сетей в Бердске и Барабинске.

И, наконец, третий блок, — проект строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Общий пакет проектов, которые заявила Новосибирская область — 5,3 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь в экономику области около 35 млрд прямых инвестиций, из них 23,5 — частных. То есть на каждый 1 кредитный рубль регион привлекает почти 4,5 рубля частных инвестиций. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета с 2022 по 2038 год составят 9 млрд рублей. Планируется создать более 700 новых рабочих мест.

Инфраструктурные бюджетные кредиты — один из инструментов регионального развития. Федеральные средства предоставляются на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что снижает нагрузку на региональные бюджеты.

Ранее губернатор сообщал, что область планирует привлечь инфраструктурные кредиты на дорожные проекты, развитие метрополитена, городскую электричку.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : поликлиники полигоны ТКО Инфраструктурные кредиты ГЧП


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