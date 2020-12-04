Зачем в регионах создают новые центры управления?

Совсем недавно новостные ленты облетели новости о создании центров управления регионов (ЦУР) во всех субъектах РФ. 26 ноября Новосибирская область также отрапортовала о начале работы центра управления.

Как следует из нормативных актов правительства страны, создание и функционирование центров управления регионов — неотъемлемая задача цифровой трансформации. Через мониторинг обращений и сообщений сформируется комплексная картина проблем региона, для улучшения которой будут вырабатываться рекомендации по их оперативному решению. По замыслу правительства, ЦУР также будет способствовать большей открытости деятельности органов власти: координировать их официальные страницы (группы), проводить аналитические исследования по удовлетворенности населения действиями власти и организаций субъекта, разрабатывать материалы, информировать население региона.

— Мне кажется, что решение о создании таких центров больше технологическое. Наверное, требуется определенная координация работы, так как цифровизация предполагает выход на какой-то новый уровень применения интернет-связей. Не думаю, что это связано с изменением каких-либо организационно-управленческих систем, уровень у централизации власти сейчас и так высокий, — прокомментировал Infopro54 экс-губернатор Новосибирской области, Красноярского края, экс-полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.

Он подчеркнул, что понимание общественных настроений, болевых точек — очень важно, поскольку государственное управление всегда должно быть социальным и учитывать общественное мнение и настроение.

— Поток подобной информации всегда был. Все болевые точки в субъектах федерации известны, есть кураторы регионов, которые анализируют ситуацию в СМИ и в интернет-ресурсах. Сегодня любые действия власти публичны, отследить их не так уж сложно, — констатировал Толоконский.

Политолог Владимир Леонтьев в беседе с журналистом Infopro54 высказал опасение о возможном пересечении функционала ЦУРа с функционалом уже существующих властных структур в регионах.

— Хотелось бы верить, что центр не будет подменять уже имеющиеся структуры, такие как полпредство, где есть соответствующие оперативные службы, Федеральную службу охраны, которая тоже собирает материал по населению и передает ее в Москву, тех же чиновников областного правительства и мэрии, — рассуждает эксперт. — Важно, чтобы центр заработал практически, чтобы у него было действительно быстрое реагирование, без функциональной путаницы.

Следует отметить, что обеспечением функционирования ЦУРов в регионах занимается правительство субъектов, Министерство цифрового развития и центр компетенций — АНО «Диалог», выполняющий функции оператора информационных и информационно-аналитических систем, цифровых сервисов. Интегрирование работы центра в существующую структуру государственной власти субъекта также возложено на плечи правительства региона.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в правительстве области, чтобы сообщение попало в зону видимости ЦУР, гражданину будет достаточно оставить предложение или жалобу, к примеру в виде комментария в городском паблике в социальных сетях, на странице губернатора, на форуме или официальных государственных порталах. Системы мониторинга автоматически зафиксируют обращение граждан на любой площадке. После этого сотрудники будут решать, в какое ведомство адресовать обращение, ставить задачу и контролировать ее выполнение.

— На основании выявленных систематических проблем региона специалисты центра будут совместно с ответственными сотрудниками органов власти вырабатывать механизм ускоренного решения проблем, чтобы, в идеале, не допустить их будущем, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В штат ЦУР Новосибирской области войдут 28 сотрудников. Это специалисты, курирующие работу с системой «Инцидент Менеджмент» и цифровой платформой обратной связи, занимающиеся анализом обращений от граждан, методологи и социологи.

Курировать работу ЦУР в Новосибирской области будет первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Ответственным исполнителем по созданию и информированию центра назначен министр цифрового развития области Анатолий Дюбанов.

В рамках работы ЦУР сформированы отраслевые блоки по следующим социально значимым тематикам: здравоохранение, образование, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, твердые коммунальные отходы, дороги, транспорт, энергетика. Ответственным по каждому из восьми блоков назначены министры соответствующих курирующих министерств региона.

На момент публикации материала ответ на запрос редакции в профильное министерство РФ об источниках и объеме финансирования создания и функционирования ЦУР в регионах не поступил.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области