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У бизнеса растет интерес к «медицинским» ГЧП

Но частный капитал при их реализации не всегда учитывает интересы потребителей — граждан.
  • 02/10/2019, 09:59
Автор: Евгения Серёгина
handshake
Эксперты рекомендуют максимально четко прописать в соглашении принципы взаимодействия партнеров, а также статус оборудования, которое войдет в объект соглашения.

— Нам поступает огромное количество предложений по развитию проектов в скорой помощи, в сфере ритуальных услуг, — рассказал на сессии «Механизмы ГЧП в развитии региональной системы здравоохранения» в рамках форума «Технопром-2019» замминистра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. — Но на сегодняшний день, когда бизнес предлагает к реализации такие проекты, он не всегда вовлечен в работу в интересах граждан. К примеру, это касается аутсорсинга услуг скорой помощи. Частникам интересно, чтобы их машины работали на вызовах, а вопрос их размещения на станциях, на подстанциях они брать на себя не готовы. С ритуальными услугами похожая ситуация. К нам приходят инвесторы и говорят: «Мы хотим взять у вас помещения для ритуальных услуг, однако основную деятельность в данном направлении мы не развиваем».

Тем не менее эксперты констатируют, что интерес бизнеса к инвестициям в проекты медицинской отрасли растет. К примеру, Новосибирская область первой в стране реализует стратегию ГЧП в медицине в том виде, в котором она изначально была задумана. Речь идет о строительстве 7 новых поликлиник, они должны появиться в городе к 2022 году. Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, объем инвестиций по проекту составляет более 8,9 млрд рублей, из которых 7,3 млрд  это собственные или заемные средства партнера, а 1,6 млрд  капитальный грант из бюджета Новосибирской области. В настоящее время компания-инвестор проводит проектирование учреждений здравоохранения и осуществляет смежные работы. Напомним, что соответствующее соглашение сроком на 10 лет было заключено в начале 2019 года между минздравом региона и ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «ВИС»).

Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник

До 2022 года Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник

 Реализация проекта позволит обеспечить доступность и повысить качество медпомощи с учетом перспективы роста численности населения в микрорайонах города,  пояснял на форуме руководитель регионального минздрава Константин Хальзов.  В поликлиниках станут применяться новые медицинские технологии, оборудование нового поколения. В частности, в эксплуатацию медицинским организациям будут переданы 315 единиц высокотехнологичного оборудования. Через 7 лет эксплуатации все объекты перейдут в собственность области.

Другой проект государственно-частного медицинского партнерства, по словам министра, касается строительства областного онкодиспансера. Соответствующее соглашение было подписано в рамках форума «Технопром» с ООО «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина.

В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

С другой стороны, в регионе немало и неудачных стартов в проектах с частным капиталом. Например, несколько лет назад по концессии планировалось построить перинатальный центр. В итоге договор с инвестором был расторгнут, а работы на объекте удалось возобновить только в 2019 году — при поддержке федерального бюджета.

Еще один пример — концессия по строительству поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Инициатива инвестора — питерской компании ООО «Медицинская инвестиционная группа», развивающей сеть медицинских организаций под брендом «Полимедика» —  рассматривалась в правительстве региона несколько лет. В итоге, несмотря на то, что компания выиграла конкурс, к строительству она так и не смогла приступить.

медицинские концессии

Снова медицинские концессии

Говоря о перспективах медицинских проектов ГЧП на территории региона, эксперты предупреждают о рисках, на которые публичная и частная стороны обязательно должны обращать внимание. Руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services Юлия Антипова рекомендовала максимально четко прописать в соглашении принципы взаимодействия партнеров, а также статус оборудования, что войдет в объект соглашения: кто будет нести ответственность за его содержание и целевую эксплуатацию.

 Когда обсуждается реализация проектов в сфере здравоохранения, выдвигаются требования: никаких платежей с публичной стороны, весь объем медицинских услуг покрывается за счет тарифа ОМС,  говорит Юлия Антипова.  В принципе, данную позицию можно понять. Но любое соглашение ГЧП допускает выплаты публичной стороны, а в тарифе ОМС нет инвестиционной составляющей. Соответственно, поскольку концессионер приходит и создает объект, ему необходимо определить источник доходов, чтобы отдать долг банку. Это может стать обоснованием выплаты на стадии эксплуатации.

Что касается роли банков, то они стараются рассмотреть каждый отдельный случай ГЧП и найти оптимальные для обоих партнеров пути снижения финансовых рисков. Об этом сообщила советник председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Ольга Назаренко.

 Собираются концедент, концессионер, финансирующая организация, и мы анализируем те причины, по которым произошли нарушения. Если их возможно исправить, то проект возвращается в штатный режим, — поясняет банкир. — В том случае, если концессионер не исполняет условия соглашения и не может дальше реализовывать проект, контроль за его реализацией переходит к кредитору. Как финансирующая организация мы можем найти другого концессионера, альтернативного инвестора. Но наш фокус все-таки на реализации действующего проекта.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen

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