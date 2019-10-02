У бизнеса растет интерес к «медицинским» ГЧП

— Нам поступает огромное количество предложений по развитию проектов в скорой помощи, в сфере ритуальных услуг, — рассказал на сессии «Механизмы ГЧП в развитии региональной системы здравоохранения» в рамках форума «Технопром-2019» замминистра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. — Но на сегодняшний день, когда бизнес предлагает к реализации такие проекты, он не всегда вовлечен в работу в интересах граждан. К примеру, это касается аутсорсинга услуг скорой помощи. Частникам интересно, чтобы их машины работали на вызовах, а вопрос их размещения на станциях, на подстанциях они брать на себя не готовы. С ритуальными услугами похожая ситуация. К нам приходят инвесторы и говорят: «Мы хотим взять у вас помещения для ритуальных услуг, однако основную деятельность в данном направлении мы не развиваем».

Тем не менее эксперты констатируют, что интерес бизнеса к инвестициям в проекты медицинской отрасли растет. К примеру, Новосибирская область первой в стране реализует стратегию ГЧП в медицине в том виде, в котором она изначально была задумана. Речь идет о строительстве 7 новых поликлиник, они должны появиться в городе к 2022 году. Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, объем инвестиций по проекту составляет более 8,9 млрд рублей, из которых 7,3 млрд — это собственные или заемные средства партнера, а 1,6 млрд — капитальный грант из бюджета Новосибирской области. В настоящее время компания-инвестор проводит проектирование учреждений здравоохранения и осуществляет смежные работы. Напомним, что соответствующее соглашение сроком на 10 лет было заключено в начале 2019 года между минздравом региона и ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «ВИС»).

До 2022 года Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник — Реализация проекта позволит обеспечить доступность и повысить качество медпомощи с учетом перспективы роста численности населения в микрорайонах города, — пояснял на форуме руководитель регионального минздрава Константин Хальзов. — В поликлиниках станут применяться новые медицинские технологии, оборудование нового поколения. В частности, в эксплуатацию медицинским организациям будут переданы 315 единиц высокотехнологичного оборудования. Через 7 лет эксплуатации все объекты перейдут в собственность области.

Другой проект государственно-частного медицинского партнерства, по словам министра, касается строительства областного онкодиспансера. Соответствующее соглашение было подписано в рамках форума «Технопром» с ООО «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина.

С другой стороны, в регионе немало и неудачных стартов в проектах с частным капиталом. Например, несколько лет назад по концессии планировалось построить перинатальный центр. В итоге договор с инвестором был расторгнут, а работы на объекте удалось возобновить только в 2019 году — при поддержке федерального бюджета.

Еще один пример — концессия по строительству поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Инициатива инвестора — питерской компании ООО «Медицинская инвестиционная группа», развивающей сеть медицинских организаций под брендом «Полимедика» — рассматривалась в правительстве региона несколько лет. В итоге, несмотря на то, что компания выиграла конкурс, к строительству она так и не смогла приступить.

— Когда обсуждается реализация проектов в сфере здравоохранения, выдвигаются требования: никаких платежей с публичной стороны, весь объем медицинских услуг покрывается за счет тарифа ОМС, — говорит Юлия Антипова. — В принципе, данную позицию можно понять. Но любое соглашение ГЧП допускает выплаты публичной стороны, а в тарифе ОМС нет инвестиционной составляющей. Соответственно, поскольку концессионер приходит и создает объект, ему необходимо определить источник доходов, чтобы отдать долг банку. Это может стать обоснованием выплаты на стадии эксплуатации.

Говоря о перспективах медицинских проектов ГЧП на территории региона, эксперты предупреждают о рисках, на которые публичная и частная стороны обязательно должны обращать внимание. Руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services Юлия Антипова рекомендовала максимально четко прописать в соглашении принципы взаимодействия партнеров, а также статус оборудования, что войдет в объект соглашения: кто будет нести ответственность за его содержание и целевую эксплуатацию.

Что касается роли банков, то они стараются рассмотреть каждый отдельный случай ГЧП и найти оптимальные для обоих партнеров пути снижения финансовых рисков. Об этом сообщила советник председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Ольга Назаренко.

— Собираются концедент, концессионер, финансирующая организация, и мы анализируем те причины, по которым произошли нарушения. Если их возможно исправить, то проект возвращается в штатный режим, — поясняет банкир. — В том случае, если концессионер не исполняет условия соглашения и не может дальше реализовывать проект, контроль за его реализацией переходит к кредитору. Как финансирующая организация мы можем найти другого концессионера, альтернативного инвестора. Но наш фокус все-таки на реализации действующего проекта.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen