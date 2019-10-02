У бизнеса растет интерес к «медицинским» ГЧП

— Нам поступает огромное количество предложений по развитию проектов в скорой помощи, в сфере ритуальных услуг, — рассказал на сессии «Механизмы ГЧП в развитии региональной системы здравоохранения» в рамках форума «Технопром-2019» замминистра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. — Но на сегодняшний день, когда бизнес предлагает к реализации такие проекты, он не всегда вовлечен в работу в интересах граждан. К примеру, это касается аутсорсинга услуг скорой помощи. Частникам интересно, чтобы их машины работали на вызовах, а вопрос их размещения на станциях, на подстанциях они брать на себя не готовы. С ритуальными услугами похожая ситуация. К нам приходят инвесторы и говорят: «Мы хотим взять у вас помещения для ритуальных услуг, однако основную деятельность в данном направлении мы не развиваем».
Тем не менее эксперты констатируют, что интерес бизнеса к инвестициям в проекты медицинской отрасли растет. К примеру, Новосибирская область первой в стране реализует стратегию ГЧП в медицине в том виде, в котором она изначально была задумана. Речь идет о строительстве 7 новых поликлиник, они должны появиться в городе к 2022 году. Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, объем инвестиций по проекту составляет более 8,9 млрд рублей, из которых 7,3 млрд — это собственные или заемные средства партнера, а 1,6 млрд — капитальный грант из бюджета Новосибирской области. В настоящее время компания-инвестор проводит проектирование учреждений здравоохранения и осуществляет смежные работы. Напомним, что соответствующее соглашение сроком на 10 лет было заключено в начале 2019 года между минздравом региона и ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «ВИС»).
Другой проект государственно-частного медицинского партнерства, по словам министра, касается строительства областного онкодиспансера. Соответствующее соглашение было подписано в рамках форума «Технопром» с ООО «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина.
Еще один пример — концессия по строительству поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Инициатива инвестора — питерской компании ООО «Медицинская инвестиционная группа», развивающей сеть медицинских организаций под брендом «Полимедика» — рассматривалась в правительстве региона несколько лет. В итоге, несмотря на то, что компания выиграла конкурс, к строительству она так и не смогла приступить.
— Когда обсуждается реализация проектов в сфере здравоохранения, выдвигаются требования: никаких платежей с публичной стороны, весь объем медицинских услуг покрывается за счет тарифа ОМС, — говорит Юлия Антипова. — В принципе, данную позицию можно понять. Но любое соглашение ГЧП допускает выплаты публичной стороны, а в тарифе ОМС нет инвестиционной составляющей. Соответственно, поскольку концессионер приходит и создает объект, ему необходимо определить источник доходов, чтобы отдать долг банку. Это может стать обоснованием выплаты на стадии эксплуатации.
Что касается роли банков, то они стараются рассмотреть каждый отдельный случай ГЧП и найти оптимальные для обоих партнеров пути снижения финансовых рисков. Об этом сообщила советник председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Ольга Назаренко.
— Собираются концедент, концессионер, финансирующая организация, и мы анализируем те причины, по которым произошли нарушения. Если их возможно исправить, то проект возвращается в штатный режим, — поясняет банкир. — В том случае, если концессионер не исполняет условия соглашения и не может дальше реализовывать проект, контроль за его реализацией переходит к кредитору. Как финансирующая организация мы можем найти другого концессионера, альтернативного инвестора. Но наш фокус все-таки на реализации действующего проекта.
Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen
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