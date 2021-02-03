Продажа части Клещихинского кладбища признана недействительной

Сделка по продаже земельного участка, на котором размещается Клещихинское кладбище, признана недействительной, сообщили в областной прокуратуре. По решению суда земельный участок вернулся в государственную собственность.

Как рассказали в областной прокуратуре, в 2015 году администрация Новосибирского района и акционерное общество «Пригородное» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью более 74 га, на котором фактически расположено общественное кладбище «Клещихинское» города Новосибирска и имеются захоронения.

— Заключение такой сделки на основании ранее зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользования стало возможным в результате незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра, которым дана уголовно-правовая оценка, — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что впоследствии участок был реализован организацией другому лицу в частную собственность.

— В этой связи прокуратура обратилась в Новосибирский районный суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, — рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, что позволило сохранить на общественном кладбище существующие захоронения и возвратить земельный участок в государственную (неразграниченную) собственность.

Решение суда не вступило в законную силу.