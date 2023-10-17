Задолбака, Цивилезавр, КуZбасик: власти Кемеровской области ищут имя для символа региона

Жителям Кузбасса предложили выбирать имя мягкой игрушке, который станет неофициальным символом региона на выставке «Россия» в Москве. Об этом говорится на сайте правительства Кузбасса. Голосование на портале «Кузбасс Онлайн» продлится до 22 октября.

Как отметили в пресс-службе правительства, поступило уже около тысячи сообщений.

— Нравятся жителям региона и варианты Чебулашка (в честь Чебулинского округа), Мелок (из мелового периода), Горелыч (обитал на горе Горелая), Шестакович (изучают на Шестаковском комплексе), — говорится на сайте правительства.

Есть среди предложенных вариантов и такие: Кузя, КуZбасик, Цивилезавр, Куздин Ящергай Кемроссович — Кузяк (потому что: КУЗбасс, ДИНозавр, Ящер, ПопуГАЙ, КЕМерово, РОССия), Аман (в честь прошлого главы Амана Тулеева), Задолбака, Кузбася, КОКС.

Отмечается, что народное голосование организовано по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Это один из этапов подготовки к крупнейшему выставочному мероприятию.

Ранее редакция сообщала, что в Москве среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ будет разыграна путевка в Новосибирскую область.