КПРФ определилось с кандидатами на довыборы в горсовет Новосибирска

На заседании бюро Новосибирского областного комитета КПРФ 16 октября тайным голосованием единогласно были утверждены кандидаты на довыборы в Совет депутатов Новосибирска 17 декабря: по округу № 40 (Октябрьский район) – председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров, по округу № 49 (Центральный район) – советник руководителя Новосибирского метрополитена Сергей Сухоруков. Об этом сообщил депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* (*в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий. Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. На округе №40 (29195 избирателей) кандидатам необходимо собрать от 146 до 160 подписей, на округе №49 (22404 избирателя) от 113 до 124.

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборы в горсовет Новосибирска выдвинулись 10 кандидатов.