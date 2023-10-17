Школу под Новосибирском, где порезали семиклассницу, уличили в буллинге

Родители забили тревогу из-за буллинга в Кудряшовской школе, которая недавно уже была втянута в криминальную историю с разборками семиклассниц. Директор отрицает неприятные факты.

По сообщению местных СМИ, еще один семиклассник нанес черепно-мозговую травму одному из учащихся. Но не только с учениками он ведет себя агрессивно, учителя также страдают от нападков.

― Мальчик себя очень плохо ведет. Большинство детей нашего класса жалуются своим родителям на его неадекватное поведение, на буллинг, на агрессию, ― рассказала изданию Сиб.фм одна из мам.

Мальчик заставляет сверстников ему подчиняться и выполнять все, что он требует. А удаются ему это проделывать из-за того, что он тренируется в местной секции карате. Также в этой школе учится его старший брат.

Один из учеников уже пострадал из-за того, что заступился за друга. Мальчика вызвали на «стрелку» и там побили. После драки его госпитализировали в больницу. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму с ушибами лица. А семиклассник стал хвастаться свои «успехом» и говорить, что «может отправить еще кого-нибудь в больничку».

Его мать также не извинилась, а наоборот, по словам родителей пострадавшего, позвонила после инцидента и стала угрожать.

В дело вмешалось прокуратура, она проводит проверку.

― По факту получения травмы несовершеннолетним МО МВД «Новосибирский» проводится уголовно-процессуальная проверка. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и охране здоровья обучающихся, проведение профилактической работы, реализацию программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, даст оценку принимаемых образовательным учреждением мер по обеспечению безопасности детей во время пребывания в школе, ― прокомментировала прокуратура Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой униженного школьника в Бердске.