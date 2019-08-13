ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

— Недавно я был на совещании в Минэкономразвития РФ, рассматривающем возможность убрать разрешительный подход для определения видов деятельности резидентов ТОСЭР, когда территории выбирают те ОКВЭДы, которые им интересны, и оставить запретительный. То есть будет разрешено все, кроме определенного спектра производств, — сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс» и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он отметил, что с этим предложением в федеральное ведомство выходили практически все регионы, где созданы зоны ТОСЭР. Сейчас в Минэкономразвития идет работа над запретительным списком видов деятельности. Решетников не исключил, что если это решение будет принято, в ТОСЭР могут появиться новые проекты. Часть из них ранее заявлялась в качестве потенциальных резидентов. Например, ранее об интересе к ТОСЭР говорило Некоммерческое партнерство «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС). Инвестор рассматривал возможность строительства в моногороде склада, создания транспортного парка. Как пояснял InfoPro54 президент СТЭЛС Сергей Максимов, от проекта пришлось отказаться, так как он не попал в списки потенциальных резидентов по ОКВЭДам.

По данным регионального Минэкономразвития, инвестсовет Новосибирской области одобрил 7 потенциальных резидентов ТОСЭР «Линево»: ГК «Обувь России», АО «СКТБ “Катализатор”», ООО «НПП “Беркут”», ООО «Сибтехарм», ООО «Сибгипрошахт», ООО «Ависта Модуль Инжиниринг», ООО «Квант». Только один из них — ООО «ЭваЛинк» (ГК «Обувь России») — пока внесен в реестр Минэкономразвития РФ. Пять компаний обратились в правительство области за предоставлением земельного участка, по трем принято решение о выделении площадки без торгов.

— Если эти семь проектов будут реализованы, то объем заявленных в них инвестиций составит 1,9 млрд рублей, будут созданы 493 рабочих места, то есть мы уже закроем все обязательства по моногороду перед РФ, — констатировал Лев Решетников.

Он подчеркнул, что область ведет работу по обеспечению площадки необходимой инфраструктурой. В прошлом году на эти цели были выделены 40 млн рублей, в этом году — 42 млн. Инвестиции 2019 года в основном будут направлены на разработку проекта подстанции, в следующем году начнется ее строительство. Сейчас идет конкурс по выбору подрядчика в рамках 44-ФЗ. Запустить подстанцию планируется к осени 2020 года. К этому времени свои проекты намерены запустить и инвесторы, которые сейчас синхронизируют работу с развитием инфраструктуры площадки.

Несколько иная ситуация в ТОСЭР «Горный», получившей свой статус весной 2019 года. У моногорода уже более широкий перечень ОКВЭД, что позволяет увеличить перечень потенциальных резидентов, есть 5 МВт мощности, 155 га земли, а в перспективе участок можно увеличить до 400 га. Но пока официальных резидентов в ТОСЭР нет. Лев Решетников пояснил, что сейчас ведутся переговоры с рядом компаний. До конца 2019 года на рассмотрение инвестсовета планируется вынести около пяти проектов. О каких инвесторах идет речь, в каких отраслях они работают, чиновник уточнить отказался.

Впрочем, Решетников заявил, что даже при расширении ОКВЭД, резидентами ТОСЭР смогут стать только новые производства, позволяющие увеличить количество рабочих мест в моногородах. Перерегистрация действующих компаний по-прежнему будет запрещена.

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