Всё о социальной ответственности бизнеса в номинации «ПРО КСО и благотворительность»

Социальное благополучие работников – одно из условий успешного предпринимательства. Достижения бизнеса в реализации социально ориентированных проектов обеспечивают не только деловую репутацию и благоприятный имидж компании, но и способствуют формированию этики трудовых отношений, повышению благосостояния и качества жизни граждан, сообщили организаторы конкурса для журналистов «Сибирь.ПРО».

Отмечается, что в XV юбилейном Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства теме корпоративной социальной ответственности, партнёрства государства и бизнес-сообщества посвящена номинация «ПРО КСО и благотворительность». Учредителем премии и надёжным партнёром проекта выступает АО «СУЭК-Кузбасс».

АО «СУЭК-Кузбасс» входит в Группу СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания), которая является одной из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейшим в России производителем и поставщиком угля, как на внутренний рынок, так и на экспорт. В число важнейших задач СУЭК входит сохранение окружающей среды для будущих поколений и создание благоприятной социальной обстановки в регионах присутствия. В общей сложности в течение 2019 года СУЭК реализовала более 250 социальных и благотворительных проектов в 11 регионах. Основные инструменты реализации социальной политики компании – некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и благотворительный фонд «СГК-Согреваем сердца».

— В основе нашей социальной политики – задача повышения качества жизни сотрудников, членов их семей и жителей территорий присутствия Компании. В решении задач устойчивого развития важен комплексный подход, поэтому все социальные программы СУЭК глубоко взаимосвязаны и нацелены на долгосрочную перспективу, — отмечает заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов. — Сейчас в Кузбассе при поддержке Компании ежегодно осуществляется более ста различных социально значимых проектов. Самое главное, что все они — удачные. Залог успеха кроется в конструктивном взаимодействии между властью, бизнесом и обществом в решении актуальных социальных вопросов. Практически каждый проект — пример государственно-частного партнерства. А важнейшим элементом для связи с общественностью выступают средства массовой информации. Для бизнеса «Сибирь.ПРО» — ключевая площадка, дополнительная возможность привлечь представителей СМИ к своей деятельности, высказать свою точку зрения, обозначить вопросы, которые требуют широкого внимания и обсуждения.

По его словам, в прошлом году лидеры «Сибирь.ПРО» в ходе пресс-тура посетили разрез «Берёзовский» компании «СУЭК-Красноярск» – самое молодое и перспективное угледобывающее предприятие СУЭК в регионе. Журналисты осмотрели комплекс глубокой переработки угля, понаблюдали за работой мощной добывающей техники, увидели со смотровой площадки панораму разреза и отвалов – отработанных участков, где после завершения добычи угля горняки восстанавливают ландшафт.

Победители проекта оценили комфортные бытовые условия, организованные на предприятии для сотрудников, и высоко отметили экологические характеристики бездымных топливных брикетов, которые производит ООО «Сибнииуглеобогащение», которое входит в состав СУЭК.

Также ярким событием пресс-тура в Красноярске стала презентация уникального, единственного в России светомузыкального шоу «Сердце Сибири», главными «действующими лицами» которого являются три крупных инфраструктурных объекта исторической части города. Над проектом при поддержке СУЭК трудились лучшие мировые специалисты по светотехнике.

Победа в премии «ПРО КСО и благотворительность» присуждается за материал либо серию материалов и сюжетов, посвящённых корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири.

В юбилейном XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса